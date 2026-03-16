Agrumi e salute della voce: 5 ragioni per cui fanno bene alle corde vocali e come mangiarli

In pieno clima Sanremese, mentre i riflettori si accendono sul Festival della Canzone Italiana, la protagonista è uno strumento tanto straordinario quanto fragile: la voce. Sia per i cantanti affermati che per gli appassionati, è importante prendersi cura delle proprie corde vocali e l’alimentazione è sicuramente uno dei fattori che ne influenzano la salute.
Per approfondire questo argomento, abbiamo chiesto alla dott.ssa Rosanna De Vita, foniatra esperta di Foniatria Artistica, quali sono i benefici degli agrumi sulla salute della voce. Ecco le 5 ragioni per cui gli agrumi, come le arance, fanno bene alle corde vocali e come mangiarli.
- Sintesi del collagene. La vitamina C contenuta in quantità elevate negli agrumi è essenziale per la sintesi del collagene e senza di essa questo processo si interrompe “compromettendo la resistenza e l’integrità dei tessuti vocali” spiega la dott.ssa De Vita. In sintesi, grazie alla vitamina C, le corde vocali mantengono la resistenza necessaria a vibrare correttamente.
- Azione antinfiammatoria. I flavonoidi contenuti negli agrumi hanno un effetto antinfiammatorio utile a prevenire l’irritazione dopo uno sforzo vocale, “contribuendo a ridurre l’infiammazione delle mucose laringee” come evidenziato dalla foniatra.
- Protezione contro lo stress ossidativo. Grazie alle loro proprietà antiossidanti, gli agrumi proteggono le cellule delle corde vocali dallo stress ossidativo, “favorendo la guarigione e la prevenzione di lesioni” spiega la dott.ssa De Vita.
- Sostegno alla barriera immunologica. Il consumo regolare di agrumi ha effetti benefici sulla salute generale del corpo. Inoltre, i flavonoidi degli agrumi hanno anche effetti immunomodulanti, utili “contro infezioni che possono compromettere la voce” sottolinea la foniatra.
- Potere riparatore degli antociani. Le arance rosse (Moro, Tarocco, Sanguinello) hanno anche benefici aggiuntivi dovuti alla presenza di antociani. Questi hanno un potere antiossidante superiore, “contribuiscono a una maggiore capacità di neutralizzare i radicali liberi e a proteggere le mucose laringee [...], migliorando la resistenza cellulare allo stress ossidativo” spiega la dott.ssa De Vita.
Benessere della voce e agrumi: com’è consigliato mangiarli
● Meglio interi: è sempre preferibile assumere il frutto intero a quello spremuto per ottenere maggiori benefici. In questo modo è possibile garantire un apporto maggiore di flavonoidi, acidi fenolici, minerali e fibra alimentare, in modo da “fornire un supporto più completo per la salute vocale” precisa la dott.ssa De Vita.
● A temperatura ambiente: sia per il consumo che per la conservazione degli agrumi, la più indicata è la temperatura ambiente (circa 15°C). In questo modo si preserva la vitamina C e si “riduce il rischio di stress termico sulle mucose laringee” consiglia la foniatra. No a temperature troppo alte (succhi caldi) o molto basse (da frigorifero)
● Lontano da performance: sebbene non esistano raccomandazioni particolari su quando mangiare gli agrumi, è opportuno evitarli “immediatamente prima di un uso vocale intenso, [...] per ridurre il rischio di irritazione o reflusso” spiega la dott.ssa De Vita.
● Preferire arance e mandarini: per avere effetti benefici sulla salute della voce, la foniatra suggerisce di scegliere varietà meno acide e con un profilo nutrizionale migliore per la protezione tissutale, come arance e mandarini. Da moderare invece l’uso di limoni e pompelmi, per evitare l’irritazione faringea.
● Moderazione in caso di reflusso: nei soggetti predisposti a reflusso gastroesofageo o con mucose sensibili “gli agrumi potrebbero provocare irritazione dovuta all’acidità” precisa la dott.ssa De Vita. Il consiglio in questi casi è quindi di consumarli con moderazione.
L’intervista integrale alla foniatra Rosanna De Vita è disponibile sul blog di Donna Fina: https://donnafina.it/blog/come-proteggere-la-voce-con-gli-agrumi/