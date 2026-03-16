Agrumi e salute della voce: 5 ragioni per cui fanno bene alle corde vocali e come mangiarli

In pieno clima Sanremese, mentre i riflettori si accendono sul Festival della Canzone Italiana, la protagonista è uno strumento tanto straordinario quanto fragile: la voce. Sia per i cantanti affermati che per gli appassionati, è importante prendersi cura delle proprie corde vocali e l’alimentazione è sicuramente uno dei fattori che ne influenzano la salute.

Per approfondire questo argomento, abbiamo chiesto alla dott.ssa Rosanna De Vita, foniatra esperta di Foniatria Artistica, quali sono i benefici degli agrumi sulla salute della voce. Ecco le 5 ragioni per cui gli agrumi, come le arance, fanno bene alle corde vocali e come mangiarli.

Sintesi del collagene. La vitamina C contenuta in quantità elevate negli agrumi è essenziale per la sintesi del collagene e senza di essa questo processo si interrompe “compromettendo la resistenza e l’integrità dei tessuti vocali” spiega la dott.ssa De Vita. In sintesi, grazie alla vitamina C, le corde vocali mantengono la resistenza necessaria a vibrare correttamente. Azione antinfiammatoria. I flavonoidi contenuti negli agrumi hanno un effetto antinfiammatorio utile a prevenire l’irritazione dopo uno sforzo vocale, “contribuendo a ridurre l’infiammazione delle mucose laringee” come evidenziato dalla foniatra. Protezione contro lo stress ossidativo. Grazie alle loro proprietà antiossidanti, gli agrumi proteggono le cellule delle corde vocali dallo stress ossidativo, “favorendo la guarigione e la prevenzione di lesioni” spiega la dott.ssa De Vita. Sostegno alla barriera immunologica. Il consumo regolare di agrumi ha effetti benefici sulla salute generale del corpo. Inoltre, i flavonoidi degli agrumi hanno anche effetti immunomodulanti, utili “contro infezioni che possono compromettere la voce” sottolinea la foniatra. Potere riparatore degli antociani. Le arance rosse (Moro, Tarocco, Sanguinello) hanno anche benefici aggiuntivi dovuti alla presenza di antociani. Questi hanno un potere antiossidante superiore, “contribuiscono a una maggiore capacità di neutralizzare i radicali liberi e a proteggere le mucose laringee [...], migliorando la resistenza cellulare allo stress ossidativo” spiega la dott.ssa De Vita.

Benessere della voce e agrumi: com’è consigliato mangiarli

● Meglio interi: è sempre preferibile assumere il frutto intero a quello spremuto per ottenere maggiori benefici. In questo modo è possibile garantire un apporto maggiore di flavonoidi, acidi fenolici, minerali e fibra alimentare, in modo da “fornire un supporto più completo per la salute vocale” precisa la dott.ssa De Vita.

● A temperatura ambiente: sia per il consumo che per la conservazione degli agrumi, la più indicata è la temperatura ambiente (circa 15°C). In questo modo si preserva la vitamina C e si “riduce il rischio di stress termico sulle mucose laringee” consiglia la foniatra. No a temperature troppo alte (succhi caldi) o molto basse (da frigorifero)

● Lontano da performance: sebbene non esistano raccomandazioni particolari su quando mangiare gli agrumi, è opportuno evitarli “immediatamente prima di un uso vocale intenso, [...] per ridurre il rischio di irritazione o reflusso” spiega la dott.ssa De Vita.

● Preferire arance e mandarini: per avere effetti benefici sulla salute della voce, la foniatra suggerisce di scegliere varietà meno acide e con un profilo nutrizionale migliore per la protezione tissutale, come arance e mandarini. Da moderare invece l’uso di limoni e pompelmi, per evitare l’irritazione faringea.

● Moderazione in caso di reflusso: nei soggetti predisposti a reflusso gastroesofageo o con mucose sensibili “gli agrumi potrebbero provocare irritazione dovuta all’acidità” precisa la dott.ssa De Vita. Il consiglio in questi casi è quindi di consumarli con moderazione.

L’intervista integrale alla foniatra Rosanna De Vita è disponibile sul blog di Donna Fina: https://donnafina.it/blog/come-proteggere-la-voce-con-gli-agrumi/