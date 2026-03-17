Sanremo, via libera a 186mila euro per rifare gli asfalti: interventi su corso Orazio Raimondo, via Roma e altre strade

Il Comune di Sanremo ha approvato il progetto esecutivo per nuovi interventi di manutenzione straordinaria degli asfalti in diverse strade cittadine. Il progetto prevede un investimento complessivo di 186 mila euro, destinato al ripristino della pavimentazione stradale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete viaria comunale. L’importo dei lavori ammonta a 149.059,97 euro, a cui si aggiungono IVA, incentivi tecnici e somme per imprevisti.

Gli interventi riguarderanno inizialmente alcuni tratti ritenuti più urgenti, tra cui corso Orazio Raimondo, via Roma, via Val d’Olivi, piazza della Libertà e via Duca d’Aosta. In queste zone sarà effettuato il rifacimento del tappeto stradale e l’adeguamento dei pozzetti, senza modifiche alla configurazione delle strade. Come indicato nel provvedimento, l’obiettivo è ripristinare i dissesti della pavimentazione e migliorare le caratteristiche della sovrastruttura stradale, adeguandola ai carichi di traffico attuali. Gli interventi sono pensati per avere un carattere durevole e contribuire a una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale geom. Diego Le Rose, mentre il ruolo di responsabile unico del procedimento è affidato all’ingegnera Lorenza Rebaudo. La determinazione è firmata dal dirigente del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ing. Giambattista Maria Miceli. I lavori rientrano nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, che prevede complessivamente 4 milioni di euro per interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina, tra cui rifacimento asfalti, segnaletica e marciapiedi.