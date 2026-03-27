Ex mercato dei fiori, Vallecrosia al Mare inizia la demolizione. Perri: "Fatti, non parole. Aggiungiamo venti posti auto" (Foto e video)

Ha preso ufficialmente il via la demolizione di una delle due ali rimaste dell'ex mercato dei fiori a Vallecrosia al Mare.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Fabio Perri, del vicesindaco Cristian Quesada e del consigliere comunale Gabriele Chiappori, la ruspa ha, infatti, iniziato a buttare giù quello che rimaneva dello stabile, in stato di abbandono ormai da anni. "I fatti parlano da soli" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Siamo riusciti a demolire questa parte dell'ex mercato dei fiori che da oltre tre anni continuava a essere rimandato. Era una zona fatiscente e di pericolo. L'intervento, che ha un costo di 150mila euro, è stato predisposto e iniziato dalle precedenti amministrazioni ma mai portato a termine. Noi, invece, siamo concreti, vogliamo intervenire con determinazione nei lavori per dare qualità e sicurezza alla città. E' un momento storico. Con questo intervento andiamo ad aggiungere venti posti auto".

L'intento dell'amministrazione comunale è quello di riuscire a dare un'identità alla piazza, che una volta ospitava il mercato dei fiori e che oggi è adibita a parcheggio, affinché riqualifichi la porta d'entrata della città. "E' una giornata storica" - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristian Quesada - "Erano trent'anni che questa città aspettava di togliere questa fatiscenza nel centro della città. Diventerà una piazza, un luogo di aggregazione, un grande polmone verde che finalmente riqualificherà l'entrata della nostra città".