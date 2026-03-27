Servizio Civile a Bordighera: 2 posti in Biblioteca Civica, scadenza domande 8 aprile 2026 ore 14

Il Comune di Bordighera ricorda che è stato pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile Universale, con scadenza l’8 aprile 2026 alle ore 14. Saranno selezionati 2 giovani che saranno inseriti nei servizi comunali della Biblioteca Civica, con un impegno di 25 ore settimanali.

Ai partecipanti sarà riconosciuto un contributo economico di 519,47 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, “per i giovani che partecipano al servizio civile per l’intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici”.

Possono presentare domanda i giovani che rispettano i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana , oppure di uno degli Stati membri dell’UE , o di Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia ;

, oppure di uno degli , o di Paese extra UE purché ; Età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; Assenza di condanne penali gravi, anche non definitive, come specificato nel bando.

La domanda va presentata esclusivamente online tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL), disponibile su PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ utilizzando SPID o CIE. All’interno della piattaforma selezionare:

Progetto Servizio Civile Universale nei servizi bibliotecari e culturali dei comuni liguri

Codice sede 199926

Tutte le informazioni sul bando e sulle procedure di selezione sono disponibili sul sito www.scanci.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Comune di Bordighera – Persona di riferimento Simona Beghelli, Tel. 0184 272 400, E-Mail: bibliotecacivica@bordighera.it

Ufficio Servizio Civile SCANCI, Tel. 02 72629640 int. 1 - Mail info@scanci.it