Ventimiglia, lo chef stellato Mauro Colagreco torna al Mercato Coperto: segnale di fiducia per commercio e tradizione locale

Un ritorno che profuma di fiducia e qualità. Nei giorni scorsi lo chef di fama internazionale Mauro Colagreco ha fatto visita al Mercato Coperto di Ventimiglia, confermando una consuetudine che si rinnova da oltre dieci anni. Il celebre maestro della ristorazione ha scelto ancora una volta la piazza cittadina per selezionare prodotti di eccellenza destinati alle cucine dei suoi ristoranti, consolidando un legame ormai storico con il territorio.

Una presenza significativa, soprattutto in un momento complesso per gli operatori commerciali, alle prese con difficoltà economiche e i disagi legati ai lavori di messa in sicurezza. La visita rappresenta dunque un segnale concreto di attenzione verso una realtà che continua a essere un punto di riferimento. “Confesercenti – dichiara il presidente cittadino Sergio Scibilia – continua a credere nella centralità dell’offerta commerciale del nostro mercato, grazie ad una realtà variegata, ad un punto di cordialità e umanità che difficilmente si può trovare in un supermercato”.

Parole che sottolineano il valore distintivo del mercato: la presenza diretta degli operatori, la capacità di creare relazione e offrire un’esperienza d’acquisto autentica. “La presenza degli operatori fa la differenza e rende appetibile fare shopping tra i diversi banchi, capaci di offrire quel plus che fa la differenza”, prosegue Scibilia. Non è un caso che Colagreco sia ormai considerato un vero e proprio testimonial affezionato della realtà ventimigliese. “La città di Ventimiglia lo accoglie sempre con gioia, come se fosse casa sua”, conclude il presidente.

Un legame che va oltre la semplice visita e che continua a valorizzare tradizione, qualità e identità locale.