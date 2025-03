Sanremo: weekend dei fiori danneggiato dal maltempo ma gli albergatori sono tutti d'accordo "E' la strada giusta, proseguiamo"

Tra chi ha avuto ospiti per più giorni rispetto agli scorsi anni e chi, invece, ha dovuto far fronte a molte disdette a causa del maltempo. Risultati altalenanti per gli alberghi, secondo gli esponenti principali delle diverse associazioni di categoria, al termine del weekend dedicato ai fiori a Sanremo.

Tutti si sono dichiarati concordi ed entusiasti per la decisione dell’Amministrazione di allungare il periodo di appuntamenti, avendo avuto anche riscontri importanti dai clienti che sono venuti in città che, in diversi casi, hanno già chiesto informazioni per poter prenotare nel 2026, allungando un po’ la vacanza. Il tutto ovviamente sperando nella clemenza del tempo.

Per Christian Feliciotto, esponente di Confindustria Alberghi: “Sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro, anche per il decoro della città. Purtroppo il tempo non ci ha consentito di avere prenotazioni più a lungo termine. Anzi, molte sono saltate per il maltempo. Abbiamo registrato il ‘sold out’ nella serata di sabato ma, le piogge della settimana non ci hanno certo aiutato”.

Per Silvio Di Michele, presidente di Federalberghi: “E’ andata abbastanza bene. Chi ha lavorato con i gruppi ha fatto il pienone, chi invece con i singoli non ha riempito. Noi non abbiamo registrato nessuna disdetta per il maltempo. Anzi, in molti hanno prenotato all’ultimo, probabilmente dopo aver saputo che ieri avrebbero trovato il sole. E’ un bilancio a ‘corrente alternata’. C’è chi è stato contento e chi invece un po’ meno. Il maltempo non ci ha dato una mano ma siamo molto soddisfatti del livello organizzativo della manifestazione. E’ stato fatto uno forzo importante da tutti ed i carri erano davvero molto belli”.

Per Maurizio Massimino, presidente del settore alberghiero di Confesercenti “E’ andato tutto davvero molto bene. Personalmente avevamo fatto una campagna pubblicitaria e, pur non avendo preso pullman di viaggi organizzati, eravamo pieni con persone che hanno fatto due o tre giorni. Erano al loro primo anno ai carri fioriti ed hanno già preso informazioni per il prossimo. Peccato per il tempo di venerdì e sabato ma è comunque importante alzare la qualità perché, se la manifestazione è bella, la gente risponde”.

Tutte le associazioni del settore hanno confermato che, per la Pasqua e i ponti le prime prenotazioni denotano un importante interesse. “Al momento la Pasqua è ancora un po’ a rilento ma, per i ponti del 25 aprile e 1° maggio siamo già molto soddisfatti per la risposta della clientela”.

Buone prospettive anche per i giorni tra i due ponti, vista la presenza della fiera degli yacht di lusso a Portosole, che porterà molti operatori del settore ed appassionati.

