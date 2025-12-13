Sanremo: un lumino per contestare le luminarie di corso Mombello, i commercianti tornano sul piede di guerra (Video)

Ai commercianti della parte alta di corso Mombello non bastano le luminarie di fronte alla zona del Rigolè (un pacco regalo e il leone simbolo di Sanremo sulla palma) ed accendono un lumino per protesta.

E’ accaduto ieri sera con alcuni commercianti che hanno inscenato l’accensione di un lumino, lamentando l’assenza di luminarie nella zona Nord della strada, a ridosso di via Matteotti. Effettivamente, dopo un rapido ‘giro’ per corso Mombello, abbiamo notato l’assenza di luminarie appese come in altre vie ma, di fatto, nella via sono presenti luminarie nei giardini che comunque garantiscono una buona atmosfera natalizia.

Accontentare tutti è impossibile, si sa, e i commercianti di corso Mombello ‘alta’ hanno contestato il modo di sistemare le luminarie come hanno fatto anche lo scorso anno.