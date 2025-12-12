 / Attualità

Ventimiglia, mercato coperto aperto anche la domenica e orari prolungati per il floricolo

Misura straordinaria in vista del Natale: aperture il 14, 21 e 28 dicembre, vendite fino alle 17

In vista delle festività natalizie, il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, di concerto con l'Assessore al Commercio Marco Agosta, ha autorizzato un’estensione straordinaria delle giornate e degli orari di apertura del mercato coperto.

Nello specifico, il mercato sarà aperto anche nelle giornate di domenica 14, domenica 21 e domenica 28 dicembre. Inoltre è stata concessa la prosecuzione dell’orario di vendita fino alle ore 17.00 per il settore floricolo tutti i giorni fino al 24 dicembre.

“Si tratta di una misura ritenuta opportuna in considerazione delle festività in arrivo e del prevedibile aumento dell’afflusso di cittadini e turisti, con l’obiettivo di assicurare un servizio più ampio e funzionale alla comunità – dichiara il Vicesindaco, Marco Agosta. Per venire incontro alle istanze pervenute dagli operatori mercatali e sostenere il commercio cittadino, abbiamo accolto favorevolmente tale richiesta, assicurando il rispetto delle prescrizioni impartite dai Vigili del Fuoco.”

