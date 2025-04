I comuni di Sanremo e Perinaldo uniti nel nome dell’astronomo Cassini (Foto e video)

È uno storico filo diretto quello che unisce i comuni di Sanremo e Perinaldo nel nome del grande astronomo Gian Domenico Cassini, di cui ricorrono i 400 anni dalla nascita (Perinaldo 8 giugno 1625; Parigi 14 settembre 1712).

Un’occasione importante che si è ritenuto di celebrare con la rassegna “Cassiniane 2025”, ovvero con incontri, eventi ed iniziative di alto profilo scientifico-divulgativo realizzati con il Casinò e il Liceo Cassini e avvalorati da un apposito comitato scientifico, il “Comitato Nazionale per le Celebrazioni del quarto centenario della nascita di Giovanni Domenico Cassini”, istituito dal “Ministero della Cultura Direzione Generale educazione, ricerca e istituti culturali”.

L’intento è valorizzare la figura di uno dei maggiori astronomi d’Europa a cui si devono contributi molto significativi in astronomia planetaria e nello studio del sole e delle comete ma anche altri ambiti quali la cartografia, l’ingegneria e la costruzione di strumenti scientifici.

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, con gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) ed Enza Dedali (cultura), dichiara: “Siamo davvero felici di partecipare a queste celebrazioni che permettono di valorizzare le radici storiche e culturali del nostro territorio, in collaborazione con il comune di Perinaldo. La rassegna “Cassiniane 2025” è di alto valore culturale, scientifico e divulgativo: è stata quindi una naturale conseguenza per l’amministrazione comunale concedere il patrocinio. Senz’altro anche le presenze del Casinò e del prestigioso liceo Cassini daranno ulteriore spessore scientifico a questa importante iniziativa”.

Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo, così interviene: "Cassini è un personaggio di tutti. È stato un biologo, un entomologo, un cartografo e molto altro. Ha reso più ricca la cultura di molti territori. Abbiamo lavorato per mesi e mesi per preparare le celebrazioni cassiniane e siamo orgogliosi di poter condividere quest'identita di valori con il Comune di Sanremo, il Casinò, il liceo Cassini e tutte le realtà che hanno costituito il Comitato nazionale cassiniano".

A lui segue l'assessore Alberto Passerone: "Ci sono molte conferenze interessanti, partite già con l'equinozio di primavera. Tra questi uno con il liceo Cassini, con cui si parlerà dello studio delle traiettorie orbitali, con anche esperti in materia".

Il presidente e consigliere delegato del Casinò di Sanremo dott. Gian Carlo Ghinamo ha voluto mandare un messaggio, pur non potendo essere presente causa impegno: “Questo importante anniversario ci consente di promuovere Sanremo in chiave culturale, scientifica e turistica, valorizzando le celebrazioni per i 400 anni dalla nascita di Gian Domenico Cassini con eventi di prestigio e conferenze di alto profilo scientifico che verranno ospitate nei nostri saloni. Abbiamo quindi confermato il patrocinio per importanti eventi che abbiamo dedicato sin da subito alla figura di questo grande scienziato”.

La preside del liceo Cassini Mara Ferrero si dice soddisfatta dell'evento in cui è inclusa anche la scuola: "Sono contenta di fare parte di questa sinergia scuola territorio. Se si parla degli studenti della scuola si definiscono cassiniani. So che ci aspetteranno molti eventi interessanti, per cui ringrazio l'organizzazione e il Casinò, sempre molto disponibile con noi"

La prof.ssa Stefania Sandra, vicedirigente e Responsabile del Laboratorio Cassini del Liceo, aggiunge: “Il nostro liceo partecipa all’iniziativa con grande entusiasmo; non solo perché porta il nome di Cassini ma anche per la centralità della ricerca al senso civico e alla conoscenza condivisa che l’anniversario richiama. Cittadini che condividono visione e partecipazione agli eventi cassiniani: ci siamo orgogliosi che i nostri laboratori teatrali debutterà in prima nazionale con la piece “Gio: l’uomo delle stelle”, inserita tra le manifestazioni che hanno il patrocinio del comitato nazionale per i festeggiamenti cassiniani. L’8 giugno, alle 16, il sipario del teatro del Casinò si aprirà facendo rivivere la storia e i valori di un Cassini al di là del tempo. La rappresentazione verrà poi presentata anche a Perinaldo il 5 luglio. Il testo è firmato da Marzia Taruffi, dalla prof.ssa Stefania Sandra, che cura la regia, dai ragazzi del liceo, in collaborazione con il dott. Marco Mauro. Come diremo anche sul palco “Che Cassini sia con noi”.

Il prof. Alessio Mucciarelli, professore Associato del Dipartimento di Fisica & Astronomia dell’Università di Bologna, Membro della commissione Terza Missione con responsabilità per l’outreach del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, nonché componente del Comitato Nazionale Cassiniano conclude: "A Bologna, dove Cassini insegnò e lavorò per vent’anni, si svolgeranno diversi eventi volti a raccontare la vita, le scoperte e l’eredità scientifica. Sono appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (sede di Bologna) e dall’Accademia delle Scienze di Bologna. Il programma prevede conferenze divulgative sui principali temi di ricerca toccati da Cassini durante gli anni bolognesi e parigini. Le conferenze pubbliche si svolgeranno per tutto il 2025 e vedranno come relatori astrofisici e storici. Non mancherà un convegno internazionale storico-scientifico dal titolo “Giovanni Domenico Cassini, astronomo europeo del ‘600 nel quarto centenario della nascita”. Il congresso si svolgerà tra il 18 e il 20 giugno, in prossimità del Solstizio d’Estate quando Cassini inaugurò la meridiana nella Basilica di San Petronio. Inoltre, si svolgeranno un evento pubblico il 21 giugno 2025 con dimostrazione dell’uso della meridiana di San Petronio, e contemporaneo uso per il pubblico di telescopio solari, nonché spettacolo teatrale incentrato sulla vita di Cassini”.

CALENDARIO EVENTI CASSINIANI SANREMO - PERINALDO

20 marzo

H. 12 in occasione dell'Equinozio di Primavera, Osservazione del passaggio del Sole al Mezzogiorno Locale alle ore 12:36 sulla grande Meridiana. Chiesa della Visitazione.

23 marzo

H. 16:30 Comune di Perinaldo, Sala Consiliare - Conferenze: Dott. Franco Malerba, Astronauta: "Il ritorno alla Luna, per restare, per abitarla". Prof.ssa Ivana Gambaro, Università di Genova, Storica della Scienza: "Misurare la Terra, misurare i cieli: G.D. Cassini da Bologna all'Observatoire Royal di Parigi".

29 marzo

H. 10:30 Eclissi parziale di Sole - Chiesa della Visitazione.

18 maggio

Inaugurazione sentiero Perinaldo - Monte Caggio e Antica Pieve di S. Pancrazio lungo l'antico itinerario Perinaldo-Sanremo, già percorso dall'astronomo

G.D. Cassini h.9. Ritrovo Centro Sportivo.

22 maggio

H.16:30 La Prof.ssa Amalia Ercoli-Finzi ed Elvina Finzi presentano il volume "Le ragazze della luna. Sogni e scoperte delle scienziate dello spazio". Teatro Casinò Sanremo.

24 maggio

H.16.30 Ing. P. Musi R. Somma, C. Bruno, Thales Alenia Space-Italia "Missione Cassini-Huygens: scienza, esplorazione spaziale, contributo dell'industria

italiana". Comune di Perinaldo, Sala Consiliare.

27 maggio

H.16:30 Prof.ssa Chiara Ferrari, Astrofisica, Direttrice di Ska-France, cittadina benemerita di Sanremo "Esplorazione e scoperta dell'Universo: Gian Domenico Cassini all'era dell'Intelligenza Artificale". Teatro Casinò Sanremo.

31 maggio

H.16:30 Studenti III° Liceo G.D. Cassini di Sanremo presentano la tesi "Vedrà non solo della Liguria il lido, anzi ogni terra ancor": gli Ovali di Cassini.

Docenti: Proff. Gianluca Picconi, Patrizia Magnoni e Mara Ferrero. Prof. Ettore Perozzi, Fisico, Agenzia Spaziale Italiana: "Le autostrade dello spazio",Comune di Perinaldo, Sala Consiliare.

4 giugno

H 16:30 Prof. Giovanni Covone "Altre terre, viaggio alla scoperta di pianeti extrasolari." (Harper Collins) Teatro Casinò Sanremo.

7 giugno

H 16:30 Prof. Marcello Fulchignoni, Astrofisico: "Cassini l'uomo e la sonda alla scoperta del sistema di Saturno".

Dott.ssa Antonella Barucci, Astrofisica, Observatoire de Paris-Meudon, "Giovanni Domenico Cassini e l'Osservatorio di Parigi". Biblioteca comunale di Perinaldo

8 giugno

H 9:30 Cerimonia emissione Francobollo Commemorativo G. D. Cassini. P.T. Castello Maraldi.

H 16 Prima Nazionale Rappresentazione Teatrale "Gio il mago delle stelle", Teatro Casinò Sanremo.

14 giugno

H 16:30 Prof. Roberto Ragazzoni Presidente Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF: "Meridiane e divisioni. Cassini nel mio piccolo grande mondo". Prof. Federico Tosi "Cassini- Huygens: un viaggio straordinario nel sistema di Saturno" Comune di Perinaldo, Sala Consiliare.

15 giugno

H 9.30 Tour Cicloturistico sulle orme di G.D. Cassini. Piazza Mons. A Rossi

21 giugno

Ore 13 Passaggio del sole alle ore 13:31 al solstizio d'estate. Meridiana della Chiesa della Visitazione.

21 giugno

H 16:30 Premio Letterario Esprit Perinaldo 2025. "Dalle antiche pietre, misteri, sapori e profumi del Giallo" Dedicato a Gian Domenico

Cassini con la partecipazione di Franco Forte, Presidente del Premio. Comune di Perinaldo, Sala Consiliare Presentazione in anteprima assoluta dell'Antologia "Tecnologie del futuro" curate da Marco Passarello. Cerimonia di premiazione. A seguire Inaugurazione Monumento G.D. Cassini. Progetto di Marco Laiolo. PiazzaMons. A. Rossi. Rinfresco.

21-22 giugno

H 16. "Torneo delle Stelle" Calcio a 5. Centro Sportivo.

29 giugno

H 17 Prof. Enrico Flamini- già Program-Manager ASI, Prof. Marcello Coradini Planetologo e Ing. Angelo Olivieri, rappr. ASI: "Cassini-Huygens: scena e retroscena di una missione spaziale". Colloquio tra e con tre protagonisti.

4 luglio

H 16.30 a cura di Orbita, Lorenzo Sicignano "La grafica e la comunicazione a delle missioni spaziali" e Giancarlo Vignale "Ricostruire il passato: storia della

ricostruzione del telescopio di Cassini", Comune di Perinaldo, Sala Consiliare.

h.21.30 Osservazione della Luna attraverso la riproduzione del telescopio di Cassini(su prenotazione)

5 luglio

H.21 Rappresentazione Teatrale "Gio il mago delle stelle" Centro Storico di Perinaldo

12 luglio

H 17 Prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, Ingegneria Aerospaziale Politecnico Milano "4 ottobre 1957.... ne abbiamo fatto di strada". Dott.ssa Chiara Ferrari Astrofisica, Direttrice SKA-France. Prof.ssa Marica Branchesi Astrofisica -Gran Sasso Science Institute Dott.ssa Susanna Vergani Direttrice di Ricerca CNRS dell'Osservatorio di Parigi "Le nuove strade dell'astronomia multi-messaggera".

H 21,30 Omaggio a G.D. Cassini: Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo dedicato a Domenico Modugno. Centro Storico di Perinaldo

9 agosto

H 11 Celebrazione S. Messa Solenne in suffragio di Gian Domenico Cassini. Chiesa Parrocchiale di Perinaldo

H 17 Francesco Guglielmi "Gian Domenico Cassini: episodi di vita". Presentazione del romanzo storico "Vigilia al Castello" di Michele Croese ispirato alle vicende degli astronomi perinaldesi. Comune di Perinaldo, Sala Consiliare.

H 21:15 Festival Organistico "Agati in Concerto" XXI edizione. Musiche del secolo di G D Cassini, a cura di Michele Croese.