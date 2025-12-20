Consegna delle strenne agli ultrasettantenni, trenino di Erio, Pompieropoli e mercatino: incantevole Natale a Vallecrosia

Musica, festa e allegria. Domenica 21 dicembre è previsto un incantevole Natale a Vallecrosia rivolto a grandi e piccini.

Dalle 11 alle 18 sulla pista di pattinaggio vi sarà il mercatino di Natale con laboratori gratuiti e intrattenimento per i bambini. "Il Natale è tempo di tradizioni, di memoria e di comunità ed è proprio partendo da questi valori che il comune di Vallecrosia ha scelto, anche quest’anno, di celebrare le festività con un’iniziativa dal forte significato umano e affettivo, capace di abbracciare idealmente tutte le generazioni" - dice il sindaco Fabio Perri, che insieme alla Giunta e all’intera Amministrazione comunale, ha voluto mettere al centro due pilastri fondamentali della città: gli anziani, custodi della memoria, e i bambini, simbolo del futuro.

Dalle 10 alle 12 nel centro storico e dalle 15 nella sala polivalente vi sarà, invece, la consegna delle strenne natalizie agli ultrasettantenni di Vallecrosia. "Da una parte vi è l’attenzione e la gratitudine verso gli anziani di Vallecrosia, attraverso la distribuzione dei panettoni tradizionali ai residenti. Un gesto semplice ma ricco di significato, pensato per ringraziare chi ha contribuito a costruire la storia e l’identità della città" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "Questo dolce pensiero è il nostro modo di dire grazie a una generazione che rappresenta la memoria storica della comunità. Il panettone, simbolo della convivialità natalizia, diventa un segno concreto di vicinanza e gratitudine. Abbiamo deciso quest’anno di distribuire i panettoni in due momenti diversi per andare incontro alle esigenze proprio dei nostri anziani e, pertanto, domani mattina dalle 10 alle 12 saremo nel centro storico presso le ex scuole per i residente del paese e poi nel pomeriggio saremo alla sala polivalente dalle 14.30 per la distribuzione a tutti gli altri anziani della città".

Dalle 14.30 nel centro storico e alle 15 sul solettone arriverà il trenino di Erio con Babbo Natale e tanti regali. "Il Natale è anche meraviglia, sorrisi e magia ed è per questo che l’Amministrazione ha voluto rivolgere un pensiero speciale anche ai più piccoli. Torna, infatti, a Vallecrosia uno degli appuntamenti più amati di sempre: il passaggio storico del trenino di Babbo Natale, che arriverà nel centro storico, nel parcheggio alle porte ex lavatoi alle 14.30 per poi proseguire e attraversare la città per arrivare alle 15sul solettone sud, per distribuire giocattoli e pensieri natalizi a tutti i bambini" - svela il primo cittadino - "Non ci sarà solo il trenino ma ci saranno anche i gonfiabili, cioccolata calda, panettone e bevande calde. Sarà allestito un piccolo percorso per i bambini a cura dei vigili del fuoco: Pompieropoli, dove i bambini potranno diventare un vigile del fuoco per qualche minuto e tanta musica ed allegria a cura della sinfonica di Ventimiglia".

Una tradizione cara alla comunità, che per anni era stata abbandonata e che oggi l’Amministrazione ha scelto con convinzione di riproporre, nel segno della continuità e della memoria, anche per rendere omaggio a Erio Tripodi, che ebbe l’intuizione e il merito di inventare questa iniziativa, rimasta nel cuore di intere generazioni. "Abbiamo voluto un Natale che parlasse a tutti – commenta l’Amministrazione comunale – "Se da un lato l’attenzione e il rispetto per i nostri anziani sono fondamentali, dall’altro non potevamo dimenticare i bambini, portatori di speranza e futuro. Recuperare tradizioni storiche significa rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere valori che non devono andare perduti".

"Ringrazio in modo particolare chi ha reso possibile tutto questo per i bambini: il vicesindaco Cristian Quesada, l’assessore alle manifestazioni Deborah Mognol, l’assessore alla cultura Rosella Muratore, i tanti volontari, il gruppo alpini di Vallecrosia sempre presenti e attivi in città con il suo capo gruppo Giuseppe Pinuccio Turone, i vigili del fuoco , il meccanico Enzo che, a titolo gratuito, si è reso disponibile per ridare vita al trenino, la Protezione civile, la Misericordia Croce Azzurra, il centro sociale 5 Torri, le allegre bancarelle e l’associazione Dream Ranch con laboratori creativi per bambini" - dichiara il sindaco Fabio Perri - "L’auspicio dell’Amministrazione è che questo Natale possa essere per tutti un momento di condivisione autentica, in cui il profumo del panettone e il sorriso dei bambini si intreccino, rendendo Vallecrosia una comunità ancora più unita, solidale e fedele alle proprie radici".