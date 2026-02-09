Creatività e solidarietà: il Centro Culturale Tabiese regala calore agli ospiti della Casa di Riposo di Taggia

Un gesto di attenzione e calore umano ha animato la giornata di oggi alla Casa di Riposo Ospedale di Carità di Taggia. Le socie del Centro Culturale Tabiese hanno donato agli ospiti della struttura copertine e coprigambe realizzati a mano, frutto della loro creatività e della generosità della comunità locale.

I manufatti sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Divertirsi creando”, promosso dall’associazione, grazie alla donazione di filati e all’acquisto di materiali presso esercizi commerciali del territorio. Il progetto, spiega Mariangela Cairo, presidente del Centro Culturale Tabiese, consiste in una serie di incontri dedicati all’uncinetto e alle attività manuali in generale, aperti a chiunque desideri condividere tempo, esperienze e creatività.

La consegna dei doni è stata resa ancora più speciale da un simpatico sorteggio ispirato al gioco della tombola, molto apprezzato dagli ospiti, che ha trasformato l’iniziativa in un momento di divertimento e partecipazione condivisa.

Il Direttivo del Centro Culturale Tabiese ha voluto ringraziare tutte le laboriose partecipanti al gruppo di lavoro, l’Amministrazione comunale rappresentata dalla delegata alla Cultura Chiara Cerri, la Presidenza della Casa di Riposo nella figura di don Filippo Pirondini, il Direttore dott. Massimiliano Borioli e tutto il personale della struttura per l’accoglienza impeccabile.

“Gli incontri, della durata di due ore settimanali e ospitati presso Palazzo Lercari – prosegue la Presidente Cairo – hanno permesso di realizzare questa bella iniziativa, creando in breve tempo un gruppo affiatato che non solo ha condiviso momenti piacevoli, ma ha anche trasformato la creatività in un gesto concreto di solidarietà”.

L’attività del gruppo “Divertirsi creando” proseguirà nel 2026 con nuovi progetti già in cantiere, continuando a coniugare arte manuale, socialità e impegno verso la comunità.