Sanremo: ben arrivata 'Costa Toscana'! La nave da crociera per il Festival è da stamane in rada di fronte alla città dei fiori (Foto)

È arrivata a Sanremo la Costa Toscana. L'imponente nave del gruppo Costa Crociere da questa mattina è visibile davanti alla città dove rimarrà per tutta la giornata, prima di riprendere il largo per la crociera prevista nel mediterraneo e poi tornare in rada, nella città dei fiori.

La nave è partita ieri sera dal porto di Savona e, poco prima dell’alba è arrivata a Sanremo. Dopo la 'Smeralda' dell'anno scorso, la ‘Toscana’ ospiterà i crocieristi vorranno vivere l’atmosfera del Festival, soggiornando a bordo della splendida nave. Tre i pacchetti che sono stati acquistati dagli ospiti: il primo, con la partenza da Savona ieri, una settimana di crociera e con diverse destinazioni, oltre a Sanremo. I passeggeri toccheranno infatti anche: Barcellona, le Baleari, Marsiglia e Civitavecchia oltre ad un giro nel Santuario dei Cetacei. Il costo è di 1.079 euro a persona.

La seconda opzione prevede quattro giorni di navigazione con partenza da Civitavecchia e la destinazione di Sanremo, ma anche Savona, Barcellona, Baleari e Marsiglia al costo di 849 euro. La più lunga va oltre la settimana del Festival ma prevede, oltre alla destinazioni precedenti anche Palermo e la possibilità di assistere alla finale della kermesse canora all’Ariston con un prezzo di 1.079 euro.

Queste le tappe previste: ieri a Savona, oggi Sanremo (con il convegno sul turismo crocieristico e lo spettacolo pirotecnico). Domani mattina la partenza per Barcellona, poi Marsiglia, Civitavecchia e venerdì prossimo il ritorno a Sanremo dove la nave rimarrà fino a sabato notte per poi rientrare a Savona. La Costa Toscana, insieme alla gemella ‘Smeralda’, è la nave più grande e innovativa della flotta di Costa Crociere. È stata progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, e per questo particolarmente adatta ad ospitare la crociera-evento.

Oggi pomeriggio, alle 18.30, è previsto lo spettacolo piromusicale sul porto mentre in serata si svolgerrà il 'Galà della Stampa' al Roof del Casinò.