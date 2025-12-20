 / Eventi

Eventi | 20 dicembre 2025, 13:11

Sanremo, oggi al Parco di Villa Ormond si svolge la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”

Nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, gli organizzatori confermano che la manifestazione si svolgerà regolarmente

Sanremo, oggi al Parco di Villa Ormond si svolge la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”

Sanremo si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della condivisione e della creatività. Oggi, sabato 20 dicembre, a partire dalle 14:30, è in programma la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”, con ritrovo di fronte alla palestra nel Parco di Villa Ormond. L’iniziativa propone un ricco calendario di attività pensate per tutte le età: durante il pomeriggio saranno attivi laboratori creativi e giochi per grandi e piccini, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per famiglie e bambini.

Momento centrale dell’evento sarà lo spettacolo “Luci”, ideato e interpretato da Massimo Vivaldo, in programma alle ore 15:30, che promette di regalare emozioni e suggestioni al pubblico presente. Nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, gli organizzatori confermano che la manifestazione si svolgerà regolarmente. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per partecipare e condividere un pomeriggio di gioco, magia e spirito del dono nel cuore verde della città.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium