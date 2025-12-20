Sanremo, oggi al Parco di Villa Ormond si svolge la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”

Sanremo si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della condivisione e della creatività. Oggi, sabato 20 dicembre, a partire dalle 14:30, è in programma la quarta edizione di “Cometa – La Festa del Dono”, con ritrovo di fronte alla palestra nel Parco di Villa Ormond. L’iniziativa propone un ricco calendario di attività pensate per tutte le età: durante il pomeriggio saranno attivi laboratori creativi e giochi per grandi e piccini, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per famiglie e bambini.

Momento centrale dell’evento sarà lo spettacolo “Luci”, ideato e interpretato da Massimo Vivaldo, in programma alle ore 15:30, che promette di regalare emozioni e suggestioni al pubblico presente. Nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli, gli organizzatori confermano che la manifestazione si svolgerà regolarmente. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per partecipare e condividere un pomeriggio di gioco, magia e spirito del dono nel cuore verde della città.