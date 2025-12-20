Il weekend che accende il Natale: musica, teatro e festa in tutta la Riviera e l’entroterra

È il fine settimana che precede il Natale, quello in cui l’attesa si fa più intensa e le città si riempiono di luci, voci e melodie. Tra concerti, spettacoli teatrali, mercatini, villaggi di Babbo Natale e iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, la Riviera dei Fiori e l’entroterra vivono due giorni densissimi di eventi. Un percorso che parte dalla musica e dal teatro – protagonisti assoluti dell’apertura di questo weekend – per poi snodarsi tra feste, animazioni e tradizioni che accompagnano grandi e piccoli verso il cuore delle feste.

Musica e teatro, il cuore del weekend

Il racconto del fine settimana parte inevitabilmente da concerti e spettacoli.

Sabato sera il Teatro Comunale di Ventimiglia ospita “Armonie di Natale”, concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, mentre Bordighera vive una vera e propria giornata teatrale con “Assolto o colpevole”, proposto in tre repliche nella Chiesa Anglicana dal gruppo Donatori di Teatro, il cui incasso è interamente devoluto in beneficenza. Sempre a Bordighera, il pomeriggio si colora delle voci del Coro Nova Tempora, in concerto nella Chiesa Valdese.

Sanremo entra nel clima natalizio con la musica degli allievi della Scuola “Ottorino Respighi” e con una città che diventa palcoscenico diffuso tra spettacoli, animazioni e iniziative solidali. A Imperia, il sabato sera è affidato all’improvvisazione teatrale con “Un Natale improvvisato” al Teatro dell’Attrito, mentre il Teatro Cavour accoglie per l’intera giornata la rassegna under 35 “Relazioni Poetiche – Poetry Slam”. Nell’entroterra, la serata di sabato è segnata dalle melodie natalizie: Diano Castello propone “In notte placida” al Teatro Concordia, Pieve di Teco rende omaggio a Gaber e Jannacci con Gian Piero Alloisio al Teatro Salvini.

La domenica continua nel segno della musica. A Bussana il Santuario del Sacro Cuore accoglie il Concerto delle Feste dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, mentre in città si moltiplicano gli appuntamenti con il Coro Nova Tempora e con gli allievi di Sanremo Musica 2000. Imperia vira verso il jazz con il concerto dell’Adam’s Apple Quintet, Ventimiglia chiude il weekend con il Concerto di Natale del Coro Polifonico. Nell’entroterra, le chiese e i teatri si illuminano per concerti a Chiusanico, Diano Castello, Montalto e Pieve di Teco, dove il Teatro Salvini propone una suggestiva serata candlelight.

Sabato 20 dicembre: Babbi Natale, mercatini e feste

Il sabato si apre con la scoperta del territorio: la visita guidata gratuita a Verezzo accompagna i partecipanti tra chiesa, santuario e borgo. Nel pomeriggio Sanremo si anima al Parco di Villa Ormond con “Cometa – Festa del Dono”, tra laboratori, musica e lo spettacolo teatrale “Luci” di Massimo Ivaldo. La città si colora di rosso con la Camminata dei Babbi Natale a scopo benefico e con l’intrattenimento musicale nel centro storico. Imperia propone una mattinata sportiva con La Corsa di Babbo Natale al Campo Lagorio e una serata speciale al Museo Navale con “Pirati in pigiama”, tra cacce al tesoro, aperitivi a tema e spettacolo astronomico.

Per tutta la giornata il Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia ospita il Villaggio di Natale, mentre nel pomeriggio il Porto di Cala del Forte si trasforma in una grande festa per i bambini. Vallecrosia dedica il pomeriggio ai ragazzi con giochi, tornei e gonfiabili all’Oratorio Don Bosco. Bordighera accoglie i più piccoli con l’Ufficio di Babbo Natale, il Villaggio nel centro storico e animazioni ispirate al mondo del Signore degli Anelli. Ospedaletti propone due repliche dello spettacolo teatrale “Lo Spirito del Natale”, mentre Taggia Arma si anima tra Villaggio di Natale e sfilata di Babbo Natale. Riva Ligure trasforma piazza Matteotti in un grande gioco con “Chi ha incastrato Santa Claus?”. San Lorenzo al Mare vive una giornata tra mercatini e teatro per bambini con “Una Strega per Natale”. Diano Marina apre il mercatino natalizio e il Villaggio di Babbo Natale. Nell’entroterra, Camporosso ospita una doppia presentazione di libri, Ceriana propone uno spettacolo teatrale itinerante, Dolceacqua porta in piazza i Babbi Natale in moto.

Domenica 21 dicembre: l’attesa cresce

La domenica prosegue senza rallentare. A Imperia i bambini diventano protagonisti con “Piccoli Eroi”, la festa di Natale della Croce Bianca. Vallecrosia vive una lunga giornata tra trenino di Babbo Natale, Pompieropoli, mercatini e brindisi alpino. Bordighera rinnova il Villaggio di Natale e nel pomeriggio anima il centro storico con giochi e laboratori, mentre la sera il Palazzo del Parco ospita “Musical Fantasy Christmas Edition”. Ospedaletti accoglie l’arrivo di Babbo Natale accompagnato dalla Banda Florelia.

Taggia dedica l’intera giornata ai bambini e alle famiglie in piazza Santissima Trinità. Santo Stefano al Mare sceglie il ritmo più intimo della letteratura con la presentazione del romanzo “La ragazza del bergamotto”. San Lorenzo al Mare continua con i mercatini e nel pomeriggio propone giochi, animazione, Babbo Natale in motocicletta, cioccolata calda e vin brûlé. Diano Marina raddoppia le proposte con gonfiabili e giochi al Molo delle Tartarughe e il Villaggio di Babbo Natale. A Cervo, il concerto degli auguri degli allievi di San Giorgio Musica chiude il pomeriggio. Nell’entroterra, Pontedassio apre la giornata con un laboratorio di Natale per bambini e genitori, mentre la musica continua a diffondersi tra borghi e chiese.

È il weekend che segna davvero l’ingresso nel Natale: un territorio che si muove all’unisono tra note, sorrisi, luci e tradizioni, aspettando insieme la festa più attesa dell’anno.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

