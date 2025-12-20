Questa sera al teatro comunale Ventimiglia si accende di musica con 'Armonie di Natale'

Ventimiglia si prepara a vivere una serata di grande musica ed emozioni. Il Teatro comuinale ospiterà “Armonie di Natale”, il tradizionale concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, un appuntamento molto atteso che ogni anno riesce a rinnovarsi e sorprendere il pubblico. Lo spettacolo accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale ed emozionale che attraversa generi e atmosfere diverse: dal jazz al pop, dal rock alle colonne sonore più amate, senza dimenticare la magia di Harry Potter, fino ai grandi classici natalizi, per immergersi pienamente nello spirito delle feste.

Ad arricchire la serata, sul palco si esibiranno insieme all’orchestra numerosi ospiti: il Decimino di Ottoni Ventimigliese, la Scuola di Danza White Rabbit Art Studio, il laboratorio “Suoniamo Insieme”, due tenori e diversi solisti, dando vita a un intreccio di suoni, stili e linguaggi artistici. “Armonie di Natale” si conferma così come un evento capace di unire generazioni, discipline artistiche ed emozioni, offrendo alla città un momento speciale di condivisione e bellezza, ideale per celebrare l’arrivo del Natale attraverso la forza universale della musica.