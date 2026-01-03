Sanremo, Bellini risponde al Pd "Relica stizzita intrisa di anacronismo"

Il consigliere comunale di Sanremo Umberto Bellini risponde alle recenti dichiarazioni del Pd riguardanti il presidente della provincia Claudio Scajola

"Ho letto l'immancabile replica del PD alle proposte che il Presidente della Provincia on.le Scajola ha fatto, nel corso di un'intervista, riguardo le tante potenzialità della nostra città, volano dello sviluppo dell'intera provincia, come lui ha detto. Una replica intrisa di anacronistico campanilismo, di una ristretta visione del futuro della città, dell'assenza di una qualsivoglia controproposta, fatta ad esempio dall'amico Danieli, a parte sterili polemiche su acqua e TPL, servizi ereditati dal Presidente Scajola in condizioni disperate sulle quali credo che il PD abbia avuto qualche responsabilità. Una replica stizzita forse perché nell'intervista l'onorevole Scajola ha ricordato l'incredibile candidatura di un loro consigliere comunale di maggioranza a Sanremo contro il proprio Sindaco, che si accingeva a rappresentare nel consesso Provinciale tutta la città. La classica ed atavica doppiezza della sinistra".