Ventimiglia, al Teatro Comunale il convegno su sicurezza e confini con l’europarlamentare Roberto Vannacci leghista

Ci sarà anche l'europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, il prossimo 22 gennaio alle 17.30 al Teatro Comunale per il convegno dal titolo “Sicurezza – Confine, Legalità, Futuro”, un appuntamento dedicato ai temi della sicurezza e della gestione delle aree di frontiera. L’iniziativa è organizzata dal team Vannacci “X Legio”, fondato da Gianluca Baxa, ex paracadutista della Folgore.

Il convegno si propone come un momento di confronto su temi centrali per il territorio, in particolare il rapporto tra sicurezza, legalità e prospettive future nelle zone di confine. La presenza di Roberto Vannacci conferisce all’evento un rilievo politico significativo, inserendolo nel più ampio dibattito europeo sulle politiche di sicurezza e controllo delle frontiere.

L’appuntamento del 22 gennaio si preannuncia dunque come un’occasione di approfondimento e discussione, rivolta non solo agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini interessati a comprendere le sfide e le strategie legate alla sicurezza del territorio.