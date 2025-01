Ospedale unico Taggia, il sindaco Conio accoglie il dottor Falco ma ammette: "Avrei auspicato una maggior condivisione"

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha dato il suo benvenuto al dottor Silvio Falco, incaricato dal governatore della Liguria, Marco Bucci, come Commissario per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico della provincia di Imperia. La struttura, che sarà costruita proprio nel comune di Taggia, rappresenta una delle più grandi opere sanitarie pianificate per il territorio.

Conio ha sottolineato la sua stima per il dottor Falco, ricordando la collaborazione già avuta in passato durante il suo mandato come direttore generale di Asl 1 Imperiese. "Nutro grande stima nei suoi confronti, avendo avuto l’opportunità di collaborare proficuamente con lui durante il biennio in cui ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Asl 1 Imperiese", ha dichiarato il primo cittadino. Tuttavia, il sindaco non ha nascosto un certo rammarico per il processo decisionale che ha portato alla designazione, auspicando una maggiore condivisione con le istituzioni locali. "Non posso nascondere che avrei auspicato una maggior condivisione, sin dall’inizio, in un processo decisionale così importante per le sorti del nostro territorio", ha aggiunto.

Nonostante le perplessità, Conio ha ribadito la volontà di collaborare con il neo Commissario per garantire che l’opera soddisfi le esigenze sanitarie e infrastrutturali della provincia. "Attendo quindi di confrontarmi con il neo designato Commissario, per continuare una fase di collaborazione che ha sempre visto il Comune di Taggia parte attiva, nel duplice obiettivo di sostenere un nuovo ospedale, efficace e pronto a soddisfare le esigenze sanitarie della comunità provinciale, e di garantire un’infrastruttura compatibile e sostenibile, che porti sviluppo e beneficio al territorio e ai cittadini che rappresento."

La nomina di Silvio Falco era stata annunciata come imminente dal governatore della Liguria, Marco Bucci, nel quadro della squadra di commissari incaricati di gestire la costruzione dei nuovi ospedali in Liguria. Il futuro Ospedale Unico della provincia di Imperia è considerato un’infrastruttura strategica, destinata a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e a portare sviluppo economico e sociale nella zona.