"Le acciughe fanno il pallone": Sanremo si arricchisce di una nuova opera d'arte sulla facciata dell'Europa Palace (Foto)

Sanremo si arricchisce di una nuova perla artistica. Da ieri, la facciata principale dell’Europa Palace, lussuoso albergo recentemente restaurato e pronto ad accogliere i primi ospiti mercoledì 15 gennaio (ad inaugurarlo sarà la casa discografica Sony in vista del Festival, ndr), ospita l’installazione intitolata “Le acciughe fanno il pallone”, firmata dagli artisti e architetti torinesi Mariagrazia Abbaldo e Paolo Albertelli dello Studio C&C. L’opera, visibile dall’esterno, rappresenta un suggestivo dialogo tra natura e architettura, fondendo paesaggio naturale e urbano.

Come suggerisce il titolo, un omaggio alla celebre canzone di Fabrizio De André, l’installazione raffigura un banco di acciughe che sembra risalire idealmente dal mare per attraversare la struttura dell’edificio. Questo ponte simbolico collega la vitalità dell’ambiente naturale con la pietra dell’albergo, sottolineando l’interazione costante tra uomo e natura. È un messaggio poetico che invita all’armonia, alla consapevolezza e al rispetto per il mondo che ci circonda.

Mariagrazia Abbaldo ha spiegato il concetto profondo dietro l’opera: "Bisogna sapersi muovere in modo armonico con le altre persone. Per questo ci piace dedicare il nostro lavoro al paesaggio, alla natura; vorremmo trasferire questi valori: questo è il messaggio. Nei nostri lavori ci sono tante piccole storie: in mezzo ai banchi di pesci ci sono persone che camminano, forse dovremmo assomigliare di più alla natura che abbiamo lasciato e di cui facciamo parte. Questo lavoro vuole essere poetico e ricordare concetti molto profondi."

La collaborazione con il progetto dell’Europa Palace è nata grazie a Marco Calvi, figura centrale nell’invito rivolto agli artisti: "Il fatto di essere venuti in questo cantiere è dovuto a lui, un grande amico, una persona molto sensibile, attenta a tanti aspetti della vita. La famiglia Lagorio, in particolare Cora, è stata eccezionale: lei è una persona capace di ascoltare e valorizzare il lavoro di tutti. Grazie a Cora abbiamo potuto esprimerci liberamente e lavorare in un modo importante, che è la base per la riuscita di un’opera. Noi siamo molto empatici quando lavoriamo e abbiamo quasi sempre un rapporto di amicizia con i nostri clienti. È bellissimo lavorare in questo modo."

L’opera rappresenta una prima importante incursione degli artisti in un contesto pubblico a Sanremo: "Le acciughe fanno il pallone è un omaggio a De André, ma basta guardare l’opera per comprenderla: è un banco di pesci che attraversa l’edificio, la natura che si fa spazio negli edifici. È un’opera che ci ricorda che l’uomo fa parte della natura." Mariagrazia Abbaldo e Paolo Albertelli non sono nuovi a lavori di grande impatto: "È la prima opera che facciamo in esterno a Sanremo, ma abbiamo lavorato molto in Francia e in Svizzera, realizzando tre opere pubbliche."

L’installazione, con la sua carica simbolica e la capacità di intrecciare passato e presente, natura e urbanità, rappresenta non solo un regalo per la città di Sanremo ma anche un punto di riflessione per residenti e visitatori. “Le acciughe fanno il pallone” non è solo un’opera d’arte: è un invito a riconnettersi con la natura e con ciò che ci rende parte di un unico ecosistema, sempre in movimento e in armonia.