Riva Ligure: pullman senza collaudo e alunni appiedati, raggiungono l'aeroporto con le auto dei genitori

Avevano noleggiato un pullman per accompagnare gli alunni delle scuole elementari di Riva Ligure a Genova, da dove sono fortunatamente poi riusciti a decollare, grazie ai genitori che hanno radunato 8 automobili per evitare che i giovani studenti perdessero il volo. Erano 20 bambini tra i 9 e i 10 della quarta A, più una maestra e la dirigente.

Erano le 6.15 di questa mattina i ragazzi si sono radunati e il pullman da 30 posti che era stato noleggiato, alle 6.40 è stato sottoposto al controllo della Polizia Stradale, come da prassi secondo le nuove normative. E' emerso che il parabrezza era lievemente danneggiato in alcuni punti. Gli agenti hanno così eseguito il controllo dei documenti, è stato evidenziato che il conducente non aveva dietro la patente, pur avendola conseguita regolarmente. Agli agenti non è rimasto altro da fare che bloccare la partenza per ovvie ragioni di sicurezza.

A quel punto i genitori hanno cercato una soluzione insieme alla dirigente scolastica e, rapidamente, hanno raduno 8 auto di loro proprietà, sulle quali hanno caricato i ragazzi con destinazione l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Fortunatamente si è velocemente proceduto all’organizzazione delle macchine, altrimenti i ragazzi avrebbero dovuto rinunciare alla cerimonia che li sta attendendo a Reggio Calabria per ritirare un premio. I ragazzi, che si sono classificati tra i primi tre di un concorso scolastico, saranno premiati domani mattina dal Ministro a Reggio Calabria, e fortunatamente sono riusciti a prendere l'aereo che è partito poco dopo le 11.

Ovviamente la Stradale provvederà a sanzionare l’azienda di noleggio del bus, oltre a bloccare il mezzo in attesa del regolare collaudo.