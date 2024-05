A Ponente torna a tremare la terra. Nel giro di un’ora (tra le 13.30 e le 14.30) a Badalucco si sono verificate tre scosse di terremoto delle magnitudo di 1.1, 1.5 e 1.7 con un epicentro variabile tra i 6.4 e i 9.5 chilometri.

Le scosse sono state avvertite in paese e anche vicino alla costa, nella zona di Taggia e Arma di Taggia. Data la magnitudo, non si registrano problemi per i residenti, solo qualche spavento per chi ha sentito tremare i muri.