Ventimiglia, controlli interforze sul territorio: sanzioni per 17.500 euro e due esercizi commerciali irregolari

Proseguono a Ventimiglia i controlli interforze di prevenzione e sicurezza coordinati dalla Polizia di Stato, che anche nell’ultima operazione hanno prodotto risultati significativi. Nel pomeriggio e nella serata di ieri, gli agenti delle Volanti, della polizia giudiziaria e amministrativa del Commissariato, insieme alle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio sotto la direzione del dirigente, vice questore Paolo Arena, e nell’ambito delle disposizioni del Questore di Imperia Andrea Lo Iacono.

L’attività, mirata in particolare alla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti e alla tutela dell’incolumità pubblica nelle zone più frequentate della città, ha coinvolto diverse aree sensibili: Piazza Costituente, lungomare Roja, via Roma, via della Repubblica, via Chiappori, la frazione Latte, via Privata dei Gerani, via Alborno e Camporosso. Con l’ausilio dei cani antidroga Hura e Jester sono stati effettuati controlli mirati, mentre parallelamente sono state svolte identificazioni a campione e verifiche in tre esercizi commerciali situati in punti nevralgici della città.

L’operazione ha portato all’accertamento di diverse irregolarità amministrative e alla contestazione di numerose violazioni al Codice della strada. In un caso è stata segnalata una persona per uso personale di stupefacenti, trovata in possesso di 2,17 grammi di hashish.

Due dei tre esercizi commerciali controllati sono risultati irregolari: nel primo mancavano le tabelle obbligatorie, la licenza per la vendita di alcolici e venivano riscontrate condizioni igieniche precarie, con conseguente segnalazione all’Asp; nel secondo non erano presenti la documentazione prevista dal Tulps, il manuale HACCP e la comunicazione relativa all’impianto di videosorveglianza. Il terzo esercizio è risultato in regola.

Complessivamente sono stati elevati 7 illeciti amministrativi e 8 sanzioni al Codice della strada, per un importo totale di 17.500 euro.