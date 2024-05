Bordighera, caso di intossicazione al Palasport di via Diaz: vigili del fuoco in azione (Foto)

Vigili in azione a Bordighera per un caso di intossicazione. E' successo in mattinata al Palazzetto dello Sport in via Diaz.

Sul posto è intervenuto anche un mezzo della Ponente Emergenza per soccorrere una donna di 54 anni rimasta intossicata, mentre stava lavorando all'interno della struttura, da una sostanza che ancora non è stata definita. Dopo le prime cure sul luogo dell'infortunio è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera per accertamenti.

Nei giorni scorsi è stata effettuata una sanificazione-igienizzazione all'interno del PalaBiancheri, quindi, per capire il tipo di sostanza che si è diffusa nel luogo che ospita palestra e piscina frequentate da giovani, adulti e società sportive, sono giunti anche l'Asl1 e l'Ispettorato del lavoro. La struttura al momento è chiusa al pubblico.