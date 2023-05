È stato trovato riverso in strada in via Martiri della Libertà a Porto Maurizio con ferite da lesioni: l’uomo, è stato trasportato da un equipaggio della Croce Bianca di Imperia al Pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo in codice giallo.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti della polizia.

Intervenuta anche l'automedica