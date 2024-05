Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, per cause ancora in via d’accertamento. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 10.30 in via Duca degli Abruzzi a Sanremo.

Erano a bordo in due quando l’auto è sbandata concludendo la sua corsa contro il muro. Il conducente e il passeggero hanno subito lievi ferite e sono stati portati in codice giallo di media gravità.

Sul posto la Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente.