Ventimiglia, cade in campagna e si ferisce: si alza in volo l'elisoccorso

Un uomo cade in campagna e si ferisce, si alza così in volo l'elisoccorso. E' successo oggi a Ventimiglia, in località Serro Inferiore.

L'uomo, un 57enne, sembra che abbia riportato un trauma cranico in seguito a una caduta in campagna. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato fino alla piazzola dell'ospedale di Bordighera per essere poi elitrasportato con l'elicottero Drago all'ospedale di Pietra Ligure in codice giallo.