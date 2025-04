Santo Stefano al Mare: rinnovata la collaborazione con i 'Rangers d'Italia', contributo da 3.500 euro

Il comune di Santo Stefano al Mare ha rinnovato la collaborazione con i ‘Rangers d’Italia’, per promuovere l’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per lo sviluppo nell’autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

La Giunta ha approvato lo schema di convenzione con l’associazione dei Rangers (Sezione di Imperia), per potenziare il servizio di vigilanza ambientale, fino al 31 dicembre prossimo. Il contributo è stato stabilito in 3.500 euro.