Triora aderisce al “Progetto Grano”: al via la collaborazione con l’azienda Matteo Oliva

Il Comune di Triora ha approvato l’adesione ufficiale al “Progetto Grano” per la stagione agricola 2025-2026, avviando una collaborazione con l’Azienda Agricola, Agrituristica e Fattoria Didattica Matteo Oliva di Agaggio (Molini di Triora). Con la delibera del 10 ottobre scorso, la Giunta ha dato il via libera all’accordo che definisce modalità operative, tempistiche e risorse economiche previste.

Il progetto affida all’azienda agricola tutte le fasi di lavorazione del terreno: pulizia, fresatura, semina, erpicatura, controllo delle infestanti, raccolta e successive lavorazioni, fino all’organizzazione dell’evento conclusivo dedicato alla mietitura e vagliatura. Il ciclo colturale interesserà l’intero periodo compreso tra ottobre 2025 e luglio 2026 e utilizzerà varietà antiche locali di grano, la tosella e la barba ruscia. L’impegno economico previsto dall’amministrazione è di 2.300 euro.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole tipiche già avviato dal Comune a partire dal 2024, quando il progetto era stato ammesso a manifestazione di interesse. L’obiettivo è quello di sostenere attività colturali, educative e turistico-culturali legate alle tradizioni dell’alta valle.

La delibera incarica il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale di avviare le trattative per la convenzione con l’azienda Matteo Oliva e di occuparsi di monitoraggio, verifiche, rendicontazione e gestione amministrativa del procedimento. Il Servizio Finanziario è chiamato invece a individuare le risorse necessarie in sede di bilancio.

Con questa decisione Triora conferma la strategia di recupero delle tradizioni agricole locali e di promozione delle colture storiche del territorio, puntando su un intervento che unisce aspetti agricoli, formativi e culturali.