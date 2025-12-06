Bajardo, dopo sette anni torna la processione di San Nicola (Foto)

A Bajardo è tornata, dopo sette anni di attesa, la tradizionale processione dedicata al patrono San Nicola. La statua del santo ha attraversato nuovamente le vie del paese accompagnata dal suo stendardo e da quello della confraternita di Santa Marta, in un momento particolarmente sentito dalla comunità.

La processione si è svolta con la partecipazione del sindaco, di rappresentanti della giunta comunale e degli amici della confraternita di Santa Marta di Ceriana, che hanno contribuito a rendere solenne il corteo religioso.

La cerimonia è proseguita con la celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco don Zeno Locatelli. L’atmosfera è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale curato dal maestro Renato Taggiasco, affiancato da Roger al violoncello e da Mattia al flauto dolce.

La comunità ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato per rendere possibile il ritorno di questo atteso momento di fede e tradizione.