ARTI-turismo: Black Prince, il tartufo di Seborga si conferma una vera eccellenza del Ponente Ligure (Foto e Video)

La storia dell’azienda agricola Black Prince nasce nel 1985 dalla passione di William Casali per la tartuficoltura. Per le piante di una tartufaia ci si deve attenere a pochi ma essenziali lavori preliminari che vanno dai lavori di preparazione del terreno alle cure per mantenere e far evolvere la fruttificazione del micelio e quindi, dei tartufi. Ad oggi le piante di William sono quasi cinquecento e i punti fondamentali che segue per una buona coltivazione sono sicuramente la scelta del terreno e del luogo dell’impianto, la scelta della pianta simbionte e le tecniche di impianto e lavorazione del terreno.

Una chiara indicazione nella scelta della pianta da tartufo viene fornita osservando l’ambiente circostante. Le piante che meglio risultano adattate alle locali condizioni pedoclimatiche saranno le migliori. La coltivazione di tartufi ha impatto ambientale pari a zero e in più si può parlare di un vero e proprio rimboschimento. William Casali, da sempre appassionato di cani, ha deciso di entrare in simbiosi con i suoi per creare un rapporto unico e a stretto e continuo contatto con la natura, aspetto del suo lavoro che lo affascina da sempre.

Per quanto riguarda i tipi di tartufo, il terreno di Seborga ha il PH ideale per il tartufo nero pregiato, che è anche il più richiesto. Il titolare dell’azienda agricola vende sia in Italia ma anche in Francia dove sono molto apprezzati anche il tartufo estivo, l’uncinato, il bianchetto e il brumale. Numerose le collaborazioni che William ha instaurato con altre aziende del territorio, tra cui quella con Osvaldo Maffone, titolare dell’azienda agricola che coltiva e vende l’aglio nero di Vessalico, aglio che si abbina perfettamente con i tartufi di William.

Riprese e montaggio video : Massimo Cimiotti