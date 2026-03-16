Sanremo celebra la Milano-Sanremo: giovedì inaugura la Walk of Fame della Classicissima con le impronte dei campioni

Sanremo si prepara a rendere omaggio alla sua corsa simbolo. Giovedì 19 marzo alle 11.30 verrà infatti inaugurata la Walk of Fame della Milano-Sanremo, una nuova installazione permanente dedicata ai grandi protagonisti della Classicissima di primavera, la gara ciclistica più famosa del panorama internazionale.

L’iniziativa rappresenta una delle novità più significative legate all’edizione di quest’anno della corsa e nasce da un progetto annunciato lo scorso anno dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che dopo dodici mesi trova ora la sua realizzazione concreta.

Una passerella dedicata ai campioni della Classicissima. La Walk of Fame sorgerà lungo la pista ciclabile sotto Corso Imperatrice, proprio di fronte al Casinò di Sanremo, uno dei luoghi più iconici della città. Una posizione scelta non a caso, nel cuore di uno degli scorci più rappresentativi della Riviera, capace di unire simbolicamente sport, turismo e tradizione.

Lungo la passerella verranno collocate le impronte dei vincitori delle passate edizioni della Milano-Sanremo, trasformando il percorso in una sorta di viaggio nella storia della corsa. Un modo per celebrare i campioni che hanno scritto pagine memorabili di una gara che da oltre un secolo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico mondiale.

Cittadini, appassionati e turisti potranno così ripercorrere le imprese dei grandi protagonisti della corsa, in uno spazio pensato per diventare anche un punto di attrazione per visitatori e appassionati di ciclismo.

Un nuovo simbolo per la città. La realizzazione della Walk of Fame rafforza ulteriormente il legame tra il Comune di Sanremo e RCS Sport, organizzatore della Milano-Sanremo e della Sanremo Women, eventi che ogni anno richiamano l’attenzione internazionale sulla città dei fiori.

L’installazione non vuole essere soltanto un omaggio sportivo, ma anche un elemento capace di consolidare l’identità della città come palcoscenico di grandi eventi internazionali.

La Milano-Sanremo, infatti, non è semplicemente una gara ciclistica: è la prima Classica Monumento della stagione, una corsa leggendaria che attraversa la storia del ciclismo mondiale e che rappresenta uno dei simboli sportivi più riconoscibili del territorio.

Tra sport, turismo e memoria. Con la nuova Walk of Fame, Sanremo aggiunge un nuovo tassello alla valorizzazione della sua tradizione ciclistica. La passerella delle stelle diventerà un luogo simbolico dove sport, memoria e promozione turistica si incontrano, offrendo un punto di riferimento permanente per chiunque voglia avvicinarsi alla storia della Classicissima.

Un progetto che punta anche a rafforzare l’attrattività della città, trasformando questo spazio in una meta per appassionati, visitatori e turisti, chiamati a scoprire – passo dopo passo – le imprese dei campioni che hanno reso leggendaria la Milano-Sanremo.