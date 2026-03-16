Secondo incontro informativo per la nascita del Club di Prodotto RivierALP Outdoor

Si terrà nella Sala consiliare del Comune di Triora, venerdì 20 marzo, alle 10.30, il secondo incontro di presentazione del progetto transfrontaliero Alcotra “RivierAlp”, iniziativa nata con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica integrata, sicura e sostenibile, capace di collegare le valli alpine del Piemonte, la Riviera ligure e la Costa Azzurra attraverso le province di Cuneo e Imperia e il dipartimento delle Alpes-Maritimes.

Questo appuntamento, voluto dall’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni, riguarda il “Club RivierALP Outdoor”, ovvero lo strumento dedicato alle imprese e agli operatori del territorio che operano nell’ambito del progetto “RivierALP” e segue il primo incontro che si era tenuto il 26 gennaio a Sanremo, sempre a cura dell’assessorato al turismo e allo sport, e che aveva visto la partecipazione molto interessata di decine di operatori, enti ed associazioni del settore turistico.

Il nuovo evento informativo si inserisce nell’ambito della valorizzazione dell’entroterra, con la finalità di rafforzare il legame tra il territorio.