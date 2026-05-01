“Garibaldi Street” a Ventimiglia Alta: un viaggio immersivo tra arte contemporanea ed emozioni condivise

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la mostra “Garibaldi Street”, un progetto espositivo che mette al centro l’arte come esperienza viva, accessibile e condivisa. L’evento, ospitato negli spazi del Centro Culturale San Francesco a Ventimiglia Alta, resterà aperto fino a domenica 3 maggio, con orario continuato dalle 14:00 alle 20:00.

L’esposizione propone un percorso ricco e dinamico, in cui pittura, disegno, fotografia e linguaggi contemporanei dialogano tra loro, dando vita a un racconto corale fatto di emozioni, visioni e identità artistiche. Un intreccio di stili e sensibilità che rende la visita un’esperienza ogni volta diversa.

Più che una semplice raccolta di opere, “Garibaldi Street” si configura come un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere direttamente il pubblico e di avvicinarlo all’arte in modo spontaneo e autentico. Ogni lavoro esposto diventa un invito a fermarsi, osservare e lasciarsi attraversare da suggestioni personali e interpretazioni intime.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: dagli appassionati d’arte ai curiosi, fino a chi è alla ricerca di un momento diverso, stimolante e ricco di significato. La varietà delle opere e dei linguaggi rende infatti la mostra accessibile e coinvolgente per tutti.

Visitabile tutti i giorni fino al 3 maggio, sempre dalle 14:00 alle 20:00, la mostra rappresenta un’occasione da non perdere per immergersi in un percorso artistico capace di lasciare il segno e offrire nuovi spunti di riflessione.