Sanremo, al Casinò la mostra su Buduàr: 100 copertine e 14 anni di arte leggera in esposizione

Il Casinò di Sanremo ospita la mostra itinerante “Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo”, un progetto espositivo che ripercorre quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera.

L’inaugurazione è in programma martedì 5 maggio 2026 alle ore 16, presso il foyer di Porta Teatro, segnando una nuova tappa per un’iniziativa che unisce valorizzazione dell’illustrazione contemporanea e memoria editoriale. Al centro dell’esposizione si trovano i disegni originali delle copertine, dal numero zero al numero cento, inclusi gli speciali. Le opere vengono presentate nella loro forma essenziale, “prive degli apparati grafici editoriali”, per esaltarne segno, composizione e forza espressiva.

Il percorso si sviluppa attorno al tema del divano, elemento simbolico della rivista introdotto da Carlo Squillante. Questo soggetto, reinterpretato nel tempo da numerosi artisti italiani e internazionali, diventa il filo conduttore della mostra, offrendo una pluralità di linguaggi visivi e stili. La mostra ha già conosciuto tappe importanti: una prima selezione è stata presentata nel 2021 a Saint-Just-le-Martel, mentre la versione completa è stata ospitata a Lucca nell’ambito della rassegna Racconti nella Rete, ideata da Demetrio Brandi. La cura e l’allestimento sono affidati a Laura Lapis, mentre la rivista Buduàr, fondata nel 2012 da Dino Aloi e Alessandro Prevosto, si conferma come un punto di riferimento per l’umorismo grafico e letterario. Alla guida editoriale si affiancano Marco De Angelis come caporedattore e ancora Laura Lapis nel coordinamento.

Nel corso degli anni, la pubblicazione ha costruito un archivio significativo, raggiungendo il traguardo dei 100 numeri pubblicati, arricchiti da edizioni speciali e iniziative parallele. Accanto all’attività editoriale, Buduàr promuove due premi annuali: il Premio Buduàr per il Miglior Racconto Umoristico e il Premio Buduàr – Maestro dell’Umorismo, assegnato a Lucca durante Lucca Collezionando. Il riconoscimento consiste in una scultura in ardesia che richiama il simbolo del divano. Nel 2017, la rivista è stata insignita del Premio Pino Zac come miglior rivista umoristica online.

La mostra resterà visitabile fino al 31 maggio 2026, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi in un percorso che racconta, attraverso l’illustrazione, l’evoluzione di un progetto editoriale unico nel panorama culturale italiano.