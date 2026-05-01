Sanremo, domani concerto-evento a Palazzo Roverizio: debutta in prima nazionale Julia Aleksandra al pianoforte

Sarà un pomeriggio all’insegna della grande musica e della scoperta quello in programma domani alle 16 nel Salone di Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29. In scena il concerto “Attraverso le tue ali: il Mondo”, appuntamento a ingresso libero che vedrà protagonista la pianista lituana Julia Aleksandra, in quella che si annuncia come una prima assoluta nazionale.

L’evento segna anche un momento importante per la vita culturale cittadina: con questo concerto, infatti, la presidente Erica Martini concluderà la stagione 2026 dedicata alle giovani promesse della musica e del canto lirico, progetto che ha portato sul palco artisti emergenti di talento internazionale. Protagonista della serata sarà una musicista dal profilo poliedrico: pianista, improvvisatrice e compositrice, Julia Aleksandra guiderà il pubblico in un percorso sonoro suggestivo e senza confini. Il concerto, dal titolo evocativo, si presenta come un vero e proprio viaggio: Estonia, Lituania, Cipro, Germania, Spagna, Giappone e Paesi arabi saranno le tappe musicali attraversate, senza dimenticare l’amata tradizione italiana.

Elemento distintivo dell’esibizione saranno le improvvisazioni spontanee, momenti unici e irripetibili che nasceranno direttamente sul palco, coinvolgendo gli ascoltatori in un’esperienza condivisa e autentica. Julia Aleksandra vanta già un importante percorso artistico: vincitrice di concorsi pianistici nazionali e internazionali, ha preso parte a prestigiosi progetti e festival dedicati all’improvvisazione contemporanea, tra cui “Nordic Improweek”, “Improvise to Improve” in Finlandia e “METRIC”, sviluppato tra Estonia, Scozia e Lituania. La sua musica ha risuonato su palcoscenici di tutta Europa e oltre, fino agli Stati Uniti. Proprio dopo una sua esibizione al celebre jazz club newyorkese “Birdland”, il produttore Jim Caruso ha commentato: «La pianista e compositrice Julia Aleksandra ci ha lasciati senza parole con la sua straordinaria esecuzione.»

Un appuntamento che si preannuncia dunque come un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, capace di unire culture, emozioni e creatività in un unico, affascinante racconto sonoro.