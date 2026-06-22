Tasti, dinamiche e colpi di genio, si chiude a Palazzo Roverizio la rassegna “Note di Palazzo” di Sanremo Musica 2000

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica 21 giugno, nel Salone di Palazzo Roverizio, la serie dei saggi di fine anno organizzati dalla scuola Sanremo Musica 2000 nell’ambito della rassegna “Note di Palazzo”. L’ultimo appuntamento ha visto protagonisti gli allievi dei corsi preparatori e medi, chiamati a chiudere una tre giorni di musica che ha registrato un notevole successo di pubblico e partecipazione.

Il concerto è nato anche da una precisa scelta educativa della scuola: garantire a tutti gli allievi la possibilità di esibirsi. Quando il numero degli studenti e le esigenze organizzative lo rendono necessario, Sanremo Musica 2000 preferisce programmare un appuntamento aggiuntivo piuttosto che rinunciare a offrire a ciascuno l’opportunità di salire sul palco. Un principio particolarmente sostenuto dalla professoressa Erica Martini.

I giovani pianisti hanno affrontato la prova con entusiasmo e serietà, dimostrando una preparazione che è andata oltre la loro età. Emozione e concentrazione si sono tradotte in esecuzioni curate e coinvolgenti, frutto di un percorso di studio portato avanti con impegno e passione.

Ad attirare l’attenzione del pubblico non sono stati soltanto i brani proposti, ma anche l’atteggiamento mostrato dai ragazzi durante l’esibizione. Dagli ingressi sul palco agli inchini finali, ogni momento è stato affrontato con una professionalità sorprendente per musicisti alle prime esperienze pubbliche, a testimonianza di come il percorso musicale contribuisca non solo alla crescita artistica, ma anche a quella personale.

Particolarmente apprezzato anche il breve excursus dedicato agli autori dei brani in programma, che ha consentito agli spettatori di approfondire il contesto storico e musicale delle esecuzioni, rendendo l’ascolto ancora più coinvolgente.

Nonostante l’orario domenicale, il Salone di Palazzo Roverizio ha fatto registrare una buona presenza di pubblico, attento e partecipe per tutta la durata del concerto. Gli applausi finali hanno confermato il gradimento per una manifestazione che, attraverso i suoi tre appuntamenti, ha saputo valorizzare il lavoro degli allievi e della professoressa Erica Martini.