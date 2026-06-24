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Eventi | 24 giugno 2026, 12:37

Cinema Sanremo, tutti i film in programma dal 25 giugno al 1° luglio

L'elenco completo delle proiezioni nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin con orari e prezzi dei biglietti:

Cinema Sanremo, tutti i film in programma dal 25 giugno al 1° luglio

Nuova settimana di cinema a Sanremo con una ricca programmazione nelle sale cittadine. Di seguito tutti i film in cartellone dal 25 giugno al 1° luglio nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin.

Ariston

SUPERGIRL – ore 17.00, 19.15, 21.15 il 25, 27, 28 e 30 giugno.

Ritz

TOY STORY 5 – ore 17.00, 19.00, 21.00 dal 25 al 30 giugno.

MINIONS & MONSTER – ore 17.30, 19.30, 21.30 dal 1° luglio.

Roof 1

SUPERGIRL – ore 17.00, 19.15, 21.15 il 26 e 29 giugno e il 1° luglio.

DISCLOSURE DAY – ore 17.30 e 21.00 il 25, 27, 28 e 30 giugno.

Roof 2

TOY STORY 5 – ore 18.00 e 20.30 dal 25 giugno al 1° luglio.

Roof 3

SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 dal 25 giugno al 1° luglio.

JACKASS BEST AND LAST – ore 19.00 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.

Roof 4

CHE COS’È L’AMORE – ore 17.30, 19.30 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.

Cinema Centrale

PICCOLO MIRACOLO – ore 18.30 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.

Cinema Tabarin

BACKROOMS – ore 19.00 dal 25 giugno al 1° luglio.

FUZE CONTO ALLA ROVESCIA – ore 21.15 dal 25 giugno al 1° luglio.

Prezzi

Intero: € 9,00

Ridotto: € 7,00

Ariston: € 10,00 intero, € 8,00 ridotto

Martedì Cinema: € 6,00 tutte le sale, € 7,00 Ariston

Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile consultare il sito ufficiale dell'Ariston Sanremo:

https://aristonsanremo.com/teatro-ariston-sanremo

Redazione

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