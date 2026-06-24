Cinema Sanremo, tutti i film in programma dal 25 giugno al 1° luglio

Nuova settimana di cinema a Sanremo con una ricca programmazione nelle sale cittadine. Di seguito tutti i film in cartellone dal 25 giugno al 1° luglio nelle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin.
Ariston
SUPERGIRL – ore 17.00, 19.15, 21.15 il 25, 27, 28 e 30 giugno.
Ritz
TOY STORY 5 – ore 17.00, 19.00, 21.00 dal 25 al 30 giugno.
MINIONS & MONSTER – ore 17.30, 19.30, 21.30 dal 1° luglio.
Roof 1
SUPERGIRL – ore 17.00, 19.15, 21.15 il 26 e 29 giugno e il 1° luglio.
DISCLOSURE DAY – ore 17.30 e 21.00 il 25, 27, 28 e 30 giugno.
Roof 2
TOY STORY 5 – ore 18.00 e 20.30 dal 25 giugno al 1° luglio.
Roof 3
SCARY MOVIE 6 – ore 17.00 dal 25 giugno al 1° luglio.
JACKASS BEST AND LAST – ore 19.00 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.
Roof 4
CHE COS’È L’AMORE – ore 17.30, 19.30 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.
Cinema Centrale
PICCOLO MIRACOLO – ore 18.30 e 21.30 dal 25 giugno al 1° luglio.
Cinema Tabarin
BACKROOMS – ore 19.00 dal 25 giugno al 1° luglio.
FUZE CONTO ALLA ROVESCIA – ore 21.15 dal 25 giugno al 1° luglio.
Prezzi
Intero: € 9,00
Ridotto: € 7,00
Ariston: € 10,00 intero, € 8,00 ridotto
Martedì Cinema: € 6,00 tutte le sale, € 7,00 Ariston
Per maggiori informazioni sulla programmazione è possibile consultare il sito ufficiale dell'Ariston Sanremo: