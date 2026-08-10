 / Politica

Politica | 10 agosto 2026, 12:18

Sanremo, Assessore Lombardi all'inaugurazione del Green Park a Pian di Poma: "Nuova area sosta camper opera importante per la città"

Sanremo, Assessore Lombardi all'inaugurazione del Green Park a Pian di Poma: &quot;Nuova area sosta camper opera importante per la città&quot;

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato questa mattina a Sanremo all'inaugurazione del Green Park di Pian di Poma.

“Si tratta – ha detto Lombardi - di un'opera importante di riqualificazione dell'intera zona con la realizzazione di un grande parco urbano e di un'area camper attrezzatissima per lo sviluppo turistico del territorio. Ringrazio l'amministrazione comunale e la famiglia Catto che ha eseguito i lavori”.

Il Green Park, di complessivi 16 mila mq, è dotato di pista ciclabile, area gioco, zone relax e aggregative, tavoli da pic nic, chiosco bar, colonnine per la connessione Wi-Fi, un’area cani e servizi igienici. L’area di sosta per camper, di circa 8 mila mq, è composta da 96 stalli dotati di tutti gli impianti e i dispositivi fondamentali.

“Colgo l'occasione della presenza del collega assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per sottolineare il fatto che l'opera inaugurata oggi conferma come Liguria equivalga a dire outdoor – ha aggiunto Lombardi – Il turismo all'aria aperta è un caposaldo della partnership stipulata un anno fa con il Piemonte: il prossimo step sarà di dare ulteriore impulso alla valorizzazione turistica e culturale dei territori attraversati dalle Vie del Sale”.
 

News collegate:
 Sanremo, finalmente il taglio del nastro del Green Park di Pian di Poma: 100 posti per i camper e un’area completamente riqualificata (Foto e video) - 10-08-26 12:02

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium