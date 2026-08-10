Sanremo, Assessore Lombardi all'inaugurazione del Green Park a Pian di Poma: "Nuova area sosta camper opera importante per la città"

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato questa mattina a Sanremo all'inaugurazione del Green Park di Pian di Poma.

“Si tratta – ha detto Lombardi - di un'opera importante di riqualificazione dell'intera zona con la realizzazione di un grande parco urbano e di un'area camper attrezzatissima per lo sviluppo turistico del territorio. Ringrazio l'amministrazione comunale e la famiglia Catto che ha eseguito i lavori”.

Il Green Park, di complessivi 16 mila mq, è dotato di pista ciclabile, area gioco, zone relax e aggregative, tavoli da pic nic, chiosco bar, colonnine per la connessione Wi-Fi, un’area cani e servizi igienici. L’area di sosta per camper, di circa 8 mila mq, è composta da 96 stalli dotati di tutti gli impianti e i dispositivi fondamentali.

“Colgo l'occasione della presenza del collega assessore al Turismo della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per sottolineare il fatto che l'opera inaugurata oggi conferma come Liguria equivalga a dire outdoor – ha aggiunto Lombardi – Il turismo all'aria aperta è un caposaldo della partnership stipulata un anno fa con il Piemonte: il prossimo step sarà di dare ulteriore impulso alla valorizzazione turistica e culturale dei territori attraversati dalle Vie del Sale”.

