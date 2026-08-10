Bordighera, Villa Pompeo Mariani ospita il "Tour Claude Monet"

In occasione delle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, alle ore 18.00, si terrà il "Tour Claude Monet - Bordighera", un percorso guidato dedicato alla Bordighera del 1884 che tanto affascinò il celebre pittore impressionista e segnò un momento fondamentale per la sua evoluzione artistica.
Durante l'itinerario, guidato da Carlo Bagnasco (curatore di Villa Pompeo Mariani), sarà possibile ammirare i luoghi immortalati da Monet messi a confronto con inedite fotografie d'epoca.
Il punto di ritrovo è fissato presso Villa Pompeo Mariani, situata in Via Fontana Vecchia 5 a Bordighera. Il costo del biglietto è di 8,00 euro a persona.