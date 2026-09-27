La Festa dello Sport trasforma il centro città in un grande villaggio dedicato alle associazioni di Ventimiglia (Foto e video)

Esibizioni, dimostrazioni, attività, stand, musica e divertimento. La Festa dello Sport trasforma il centro cittadino di Ventimiglia in un grande villaggio dedicato allo sport e alle realtà associative del territorio.

Un'occasione per adulti e bambini per provare e conoscere da vicino le 38 associazioni sportive presenti all’interno di un’area pedonale tra Piazza della Libertà e i Giardini Pubblici, che coinvolge lungo Roia, via Milite Ignoto, via Veneto, via Ruffini, via Roma e via della Repubblica chiuse alla viabilità per l'occasione.

Una manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione Di Muro per celebrare e valorizzare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle associazioni sportive del territorio. "E' un evento a cui teniamo particolarmente come Amministrazione perché l'abbiamo reintrodotto appena ci siamo insediati tre anni fa" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Mi fa piacere vedere che di anno in anno questa festa cresce, appassiona ed è sempre più partecipata dalle associazioni. Quest'anno abbiamo raggiunto il record di partecipazione delle nostre associazioni sportive che, insieme alle associazioni culturali e di promozione sociale, sono il cuore pulsante della città. La fortuna di Ventimiglia è di avere tante associazioni presenti e attive. E' volontariato fatto bene che insegna anche un po' di senso civico. Ringrazio l'assessore Faedda, che si è impegnata tanto, gli uffici e gli sponsor. Siamo riusciti a raccogliere importanti somme di denaro che servono non solo a organizzare questa manifestazione ma anche per dare un contributo annuale alle associazioni. Vogliamo essere vicino alle associazioni tutto l'anno concretamente".

Una vera e propria vetrina dello sport ventimigliese, pensata per permettere a bambini, ragazzi e famiglie di conoscere da vicino le diverse discipline e, soprattutto, le tante realtà associative che durante tutto l’anno operano sul territorio. "Quest'anno ci sono tantissime associazioni partecipanti, dieci in più rispetto all'anno scorso" - sottolinea l'assessore Tiziana Faedda - "Questa festa è sentita dalle associazioni, dalle famiglie e da tutta Ventimiglia. Ringrazio, perciò, le associazioni, le famiglie, tutti coloro che hanno reso possibile l'evento, a partire dall'ufficio Manifestazioni".

Ospite d’eccezione di questa edizione è Michele Padovano, ex attaccante e protagonista, tra le altre, del Napoli, del Genoa, del Como, del Cosenza e della Juventus degli anni novanta, con cui conquistò la Champions League nel 1996, segnando uno dei rigori decisivi. Attualmente è osservatore della Nazionale italiana di calcio e componente dello staff di Roberto Mancini, commissario tecnico della stessa. Padovano è giunto a Ventimiglia anche per presentare il suo libro “Tra la Champions e la libertà”.

L'evento, trasmesso in diretta da Radio Intemelia, è anche animato da musica ed esibizioni live. Per garantire lo svolgimento in totale sicurezza della manifestazione, che si concluderà alle 19, sono, inoltre, presenti la polizia locale, l'Anget, la Protezione civile, gli steward e la Croce Verde Intemelia.