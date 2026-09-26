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Solidarietà | 26 settembre 2026, 10:21

Camporosso, comicità e solidarietà: un successo lo spettacolo benefico con Andrea Di Marco

Il ricavato raccolto sarà destinato alle attività di Aceb

Camporosso, comicità e solidarietà: un successo lo spettacolo benefico con Andrea Di Marco

Una serata all'insegna della comicità, della condivisione e della solidarietà con Andrea Di Marco, artista e comico conosciuto dal grande pubblico anche per le sue partecipazioni sul palcoscenico di Zelig. E' stato un successo l'evento benefico andato in scena ieri al Centro Polivalente G. Falcone di Camporosso.

L'appuntamento, organizzato da ACEB Camporosso e patrocinato dal Comune, è riuscito a unire il piacere dello spettacolo alla possibilità di sostenere concretamente le attività dell'associazione. Il ricavato raccolto sarà, infatti, destinato a finanziare iniziative e progetti portati avanti da ACEB sul territorio.

Tra il pubblico, vi erano anche diversi amministratori locali e regionali che hanno voluto partecipare, in prima persona a una buona causa.

Elisa Colli

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