Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera accoglie le nuove socie Chiara Rebaudo e Giovanna Filippi

“L'ingresso in un club service femminile non è un semplice atto formale è una scelta di valore e responsabilità: significa decidere di mettere il proprio tempo, l'intelletto e il cuore a disposizione della comunità sapendo che solo l'unione tra donne può generare un cambiamento reale concreto e duraturo”.

Così la Presidente dello Zonta Ventimiglia-Bordighera Elena Monasterolo ha accolto ieri sera l’ingresso di nuove socie nel sodalizio in occasione dell’incontro conviviale che si è svolto al “Paolo e Guido Marina Beach” di Bordighera.

La presidente Monasterolo, dopo aver ricordato la figura della zontiana Verina Cecconi, socia fondatrice, recentemente scomparsa, ha ribadito l’impegno preso con il suo mandato a sostenere il successo del club con l'entrata di nuove socie nella nostra famiglia e la sostenibilità della membership. Ha quindi presentato Chiara Rebaudo e Giovanna Filippi “che entrano a far parte di un gruppo di donne che non si limitano a guardare il mondo ma si rimboccano le maniche per migliorarlo, difendendo i diritti, sostenendo la cultura e offrendo aiuto a chi è più vulnerabile”. E ha concluso: “Da stasera il nostro club si arricchisce del vostro entusiasmo e delle vostre competenze. Auguro a nome mio e di tutte le socie che questo viaggio sia per voi una straordinaria esperienza di crescita personale, di servizio e soprattutto di profonda e sincera amicizia”.

La prima conviviale del mandato 2026/2028 si è quindi conclusa con l’impegno a proseguire nell’impegno preso dalla presidente Monasterolo al suo insediamento: