Lions italiani e francesi insieme per la natura: oltre 1.500 euro per il Var colpito dagli incendi (Foto)

Una giornata dedicata alla natura, all'amicizia e alla solidarietà. È questo il ricordo che rimane della bella iniziativa vissuta domenica 20 settembre da numerosi soci Lions italiani e francesi, riuniti per trascorrere insieme una giornata alla scoperta di luoghi suggestivi e ricchi di fascino.

L'iniziativa, dal significativo titolo “Dalla terra bruciata, nuova vita”, organizzata dal Lions club Ventimiglia assieme al Lions club di Mentone, ha voluto richiamare l'attenzione sul valore della natura e sulla possibilità di rinascita dei territori feriti, trasformando una semplice giornata di incontro in un momento di condivisione e riflessione.

Il programma è iniziato con la visita a Cactusmania, a Ventimiglia, dove i partecipanti hanno potuto immergersi in un ambiente davvero particolare, ammirando una grande varietà di cactus e piante succulente. Una realtà che testimonia come passione, cura e rispetto per la natura possano trasformare un territorio in un luogo di grande bellezza.

La giornata è poi proseguita a Mentone, con un piacevole pranzo picnic al Parc Du Pian. Un momento conviviale, semplice e spontaneo, che ha permesso ai partecipanti di conoscersi meglio, scambiare esperienze e trascorrere qualche ora in allegria. Perché, oltre alle visite e alle attività, sono proprio questi momenti di condivisione a rendere preziosi gli incontri tra amici.

Nel pomeriggio, il gruppo ha raggiunto i Giardini Val Rahmeh, dove la giornata si è conclusa passeggiando tra piante esotiche e angoli suggestivi. La visita ha rappresentato un'ulteriore occasione per apprezzare la straordinaria ricchezza del mondo vegetale e riflettere sull'importanza di preservare il patrimonio naturale.

Particolarmente significativo è stato il carattere internazionale dell'incontro. Soci Lions italiani e francesi hanno condiviso una giornata all'insegna dell'amicizia e della collaborazione, confermando ancora una volta come la conoscenza reciproca e la convivialità possano creare legami che vanno oltre i confini.

Con questo service si è riusciti a raccogliere più di 1.500 euro che saranno destinati alle zone del Var colpite dagli incendi.

Il titolo della giornata, “Dalla terra bruciata, nuova vita”, assume così un significato ancora più profondo: la natura può ferirsi, ma può anche rinascere, se accompagnata dalla cura e dall'impegno delle persone.

E così, tra il verde di Cactusmania e dei Giardini Val Rahmeh, una buona tavola condivisa e tanti sorrisi, si è conclusa una giornata che ha lasciato nei partecipanti un ricordo di bellezza, amicizia e speranza.

Un sincero ringraziamento va a tutti i soci italiani e francesi che hanno partecipato e a quanti hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata, ricorda il Presidente Danilo Parodi,

una giornata insieme, per ricordare che la natura può rinascere e che l'amicizia, quando viene coltivata, non conosce confini.