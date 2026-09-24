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Solidarietà | 24 settembre 2026, 10:18

Sanremo, musica e beneficenza al Grand Hotel & Des Anglais con "Note di Solidarietà" del Lions Club

Venerdì 2 ottobre serata con il Maestro Christian Raimo organizzata dal Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia – Alpi Marittime. Il ricavato dell'iniziativa andrà a sostegno delle attività de "La Casa Grande di Giz"

Sanremo, musica e beneficenza al Grand Hotel &amp; Des Anglais con &quot;Note di Solidarietà&quot; del Lions Club

Un appuntamento che unisce musica, convivialità e impegno sociale nel segno della vicinanza alla comunità locale. Venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 19:30, la splendida cornice del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo ospiterà la serata benefica “Note di Solidarietà”, promossa dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime.

La colonna sonora dell'evento sarà affidata al Maestro Christian Raimo, la cui esibizione accompagnerà un momento di ritrovo e condivisione volto a rinnovare i valori di servizio che animano il movimento lionistico.

L’iniziativa si propone un obiettivo benefico diretto: tutti i fondi raccolti nel corso della serata saranno devoluti a favore de “La Casa Grande di Giz”, offrendo un contributo tangibile a sostegno dei progetti e delle attività portate avanti dall'associazione sul territorio.

L'appuntamento è strutturato nella forma di un'apericena con una quota individuale di partecipazione fissata a 45 euro. Il dress code richiesto per gli ospiti è casual elegante.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione entro mercoledì 30 settembre 2026 tramite messaggio WhatsApp al numero 389 155 3879.

Con “Note di Solidarietà”, il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia – Alpi Marittime conferma la propria presenza attiva sul territorio, trasformando l'intrattenimento musicale in una concreta opportunità di sostegno per chi si trova in condizioni di bisogno.

Redazione

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