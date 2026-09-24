Sanremo: a Casa Serena via libera al secondo lotto dell’adeguamento antincendio, approvato il progetto da 200mila euro

Prosegue il percorso di ammodernamento e messa in sicurezza di Casa Serena, la residenza per anziani di via Grossi Bianchi al Poggio. La Giunta comunale di Sanremo ha infatti approvato il progetto esecutivo relativo al secondo lotto degli interventi di adeguamento antincendio, che prevede la realizzazione di una struttura esterna destinata ad ospitare, in una fase successiva, un ascensore montalettighe antincendio. L’investimento complessivo ammonta a 200mila euro, finanziati con risorse comunali derivanti dall’avanzo libero di amministrazione.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di aggiornamento della struttura, necessario per adeguare Casa Serena alle più recenti normative in materia di sicurezza e per consentire, in prospettiva, anche un parziale cambio di destinazione d’uso di alcune aree, con funzioni assimilabili a quelle ricettive. Il piano è stato suddiviso in tre fasi: il primo lotto, già concluso, ha riguardato il potenziamento delle vie di fuga e l’impianto EVAC; il secondo prevede appunto la realizzazione del montalettighe esterno; il terzo sarà dedicato all’ampliamento della capacità ricettiva oltre i cento posti letto e alla sistemazione dei locali deposito.

Dal punto di vista tecnico, il progetto mira a rafforzare le condizioni di sicurezza dell’intero edificio attraverso nuove soluzioni per l’evacuazione in caso di emergenza. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di percorsi esterni, il miglioramento delle compartimentazioni antincendio, l’adeguamento dei depositi con sistemi sprinkler e la creazione di uscite alternative. Elemento centrale del secondo lotto sarà proprio la nuova struttura esterna che collegherà i vari piani dell’edificio e che consentirà, in futuro, l’installazione dell’ascensore dedicato al trasporto delle persone allettate anche in situazioni di emergenza.

Il progetto, redatto dalla società di ingegneria Mens Plus su incarico dell’amministrazione comunale, ha ottenuto il parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della Commissione locale per il Paesaggio, che ha ritenuto l’opera compatibile con il contesto in quanto collocata su un prospetto secondario dell’edificio e funzionale alla destinazione della struttura. La documentazione è stata inoltre trasmessa alla Soprintendenza e il progetto è stato validato dagli uffici comunali.

Il quadro economico approvato prevede lavori per circa 149.600 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre a spese tecniche, accantonamenti, imprevisti e tassa di gara, fino al raggiungimento dell’importo complessivo di 200mila euro. Con un successivo provvedimento dirigenziale verranno definite le modalità di affidamento dei lavori, così da avviare concretamente il cantiere del secondo lotto.

“Casa Serena è una struttura su cui l’Amministrazione comunale tiene molto e sulla quale continuiamo ad investire – dichiarano il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Un impegno costante per rendere la struttura funzionale, sicura e all’avanguardia, sempre più accogliente e in grado di offrire la migliore assistenza possibile. Dopo aver raggiunto nei mesi scorsi la piena occupazione, come capienza degli ospiti, i continui lavori di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza sono infatti importanti per mantenere standard alti per garantire un’offerta di qualità”.