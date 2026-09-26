Giornate Europee del Patrimonio, apre nel centro storico di Sanremo la galleria d’arte diffusa in occasione dell'iniziativa di FabbrichiAmOrizzonti (Foto)

Aperta nel centro storico di Sanremo la galleria d’arte diffusa in occasione dell'iniziativa di FabbrichiAmOrizzonti. Si apre, infatti, con un riscontro molto positivo e una nutrita partecipazione di pubblico la prima giornata di “FabbrichiAmOrizzonti: agopuntura urbana e cura creativa del patrimonio”, l’iniziativa inserita nel prestigioso calendario delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse da Unione Europea e Consiglio d'Europa e coordinate in Italia dal Ministero della Cultura. L'apertura straordinaria e la mostra proseguiranno domani, domenica 27 settembre, dalle 15:30 alle 18:30, dopo aver registrato oggi un'ottima affluenza di visitatori italiani e stranieri e la visita di rappresentanti delle istituzioni.

Protagonista dell'evento è FabbrichiAmOrizzonti, il Laboratorio Urbano_Umano di Azioni Materiali_Immateriali, animato e fondato dalla pittrice Valentina Martini e dall'architetto Alessio Proietti, che per l’occasione aprono le porte del circuito di botteghe restaurate e in fase di riqualificazione, dando vita a un autentico sistema laboratoriale e galleria diffusa incastonato nel cuore antico della città. Il progetto ha portato al recupero e alla valorizzazione di questi spazi, con lavori eseguiti sapientemente dall'impresa Falbo di Sanremo, forte di una grande esperienza nelle opere di finitura di pregio anche in contesti di particolare valore storico e architettonico.

L'intervento, particolarmente apprezzato dalla comunità e da esperti di settore, si è distinto per la straordinaria capacità di coniugare la massima attenzione nell'utilizzo di materiali rigorosamente compatibili con la preesistenza storica e l'adozione di applicazioni innovative, restituendo nuova vita a luoghi fortemente carichi di fascino e memoria. Il percorso di visita si snoda dagli spazi situati all'interno della porta gotica di accesso alla Pigna fino ai locali affacciati su piazza Santa Brigida, passando per il suggestivo percorso ipogeo Vallai, interpretando così in modo concreto il tema guida dell'edizione: “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

La formula dell’agopuntura urbana prende forma attraverso interventi puntuali e creativi capaci di restituire vitalità al tessuto sociale ed economico del borgo, trasformando la cura del patrimonio in un’opportunità tangibile di crescita condivisa. Oltre alla visita architettonica, l'apertura straordinaria ospita la mostra che raccoglie le opere nate da iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, a testimonianza di un percorso culturale che valica i confini locali. L'esposizione valorizza infatti il lavoro degli artisti che hanno preso parte al progetto sviluppato nel contesto del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia, e si intreccia profondamente con “Sanremo FestivArt”, l'esposizione artistica collettiva diffusa ideata per celebrare la grande musica italiana a suon di pennello. Un ulteriore tassello che consolida quindi il ruolo di Sanremo nel panorama dell'arte contemporanea italiana e internazionale.