Un weekend tra cultura, motori e territorio: la provincia di Imperia celebra il patrimonio con decine di eventi

La provincia di Imperia si prepara a vivere un fine settimana ricchissimo, con eventi che spaziano dalla cultura alla storia, dallo sport alla musica, coinvolgendo borghi dell’entroterra, città costiere e località turistiche. Sabato 27 e domenica 28 settembre, il territorio si anima con decine di appuntamenti, tra cui spiccano le Giornate Europee del Patrimonio, la Rievocazione Storica G.P. Sanremo a Ospedaletti, un importante evento culturale a Triora e numerose manifestazioni sportive.

Giornate Europee del Patrimonio: la Liguria apre le porte alla sua storia



Le Giornate Europee del Patrimonio nascono nel 1991 su iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla ricchezza culturale del continente. L’idea prende spunto da esperienze nazionali già attive, come le ‘Journées du Patrimoine’ francesi, e si sviluppa in un programma condiviso che coinvolge oggi oltre 50 paesi. Ogni anno, nel mese di settembre, migliaia di siti storici, musei, archivi e monumenti aprono le loro porte con eventi speciali, visite guidate e attività gratuite, promuovendo accessibilità, educazione e valorizzazione del patrimonio culturale europeo. Anche nella nostra provincia il cuore di questo weekend è rappresentato da molteplici eventi che coinvolgono musei, archivi, ville storiche e aree archeologiche con visite guidate, concerti, laboratori e incontri.

A Sanremo, il Museo Civico di piazza Nota propone sabato due visite alla sezione archeologica e alla Sala Rubino, con l’esposizione di opere rare dell’artista Antonio Rubino e approfondimenti sul critico Renzo Laurano. A Villa Angerer, sempre a Sanremo, si svolgono due visite guidate con la guida GAE Marco Macchi e un concerto delle Tre Chitarre Romantiche nel giardino della villa. A Coldirodi, la Pinacoteca Rambaldi ospita la presentazione della tesi di Guglielmo Maria Cattaneo sulla valorizzazione degli spazi verdi, mentre a Villa Luca si tiene l’incontro ‘Aromatiche… da bere’ con riflessioni sul libro di Libereso Guglielmi.

A Imperia, l’Archivio di Stato apre le porte con una mostra sulle dimore signorili di Oneglia e Porto Maurizio e una visita guidata alle 15.30. Villa Grock propone un percorso dedicato all’ingegno e alla fantasia del celebre clown, mentre il MACI di Villa Faravelli racconta la collezione Invernizzi con visite speciali. A Diano Marina, il Museo Civico racconta la costruzione delle strade romane, e a Mendatica, sabato alle 10.30 e 14.30, si svolgono due visite gratuite al centro abitato e alle sedi espositive della Civiltà delle Malghe, tra cui il museo etnografico Casa del Pastore. Alle 12.45, in via Nuova Cosio d’Arroscia, si tiene un laboratorio con degustazione di cucina bianca a cura della Proloco, riservato ai prenotati. A Ventimiglia, il Museo dei Balzi Rossi offre un’esperienza immersiva nella preistoria grazie alla realtà aumentata. A Bordighera, Villa Pompeo Mariani apre con visite guidate (sabato e domenica) dedicate agli architetti Garnier, Broggi e Winter, mentre il Museo Bicknell propone una mostra sulla costruzione di una biblioteca e una visita alle collezioni.

Domenica a Sanremo, torna l’attesa Archeopedalata, un’iniziativa che coniuga sport e cultura, guidando i partecipanti lungo un percorso archeologico in bicicletta. L’itinerario, pensato per tutte le età, attraversa i luoghi simbolo della storia locale, con tappe dedicate alla Sanremo romana, ai reperti conservati presso il Museo Civico di piazza Nota e agli scorci che raccontano il passato della città dei fiori. Un modo originale e sostenibile per riscoprire il patrimonio archeologico urbano, pedalando tra storia e paesaggio. A Imperia, proseguono le aperture straordinarie di tre luoghi simbolo della cultura cittadina: Villa Grock, dimora eccentrica e visionaria del celebre clown svizzero, con i suoi giardini e ambienti scenografici; il MACI – Museo Arte Contemporanea di Villa Faravelli, che ospita la prestigiosa collezione Invernizzi; e il Museo Navale, con le sue sale dedicate alla marineria, alla cartografia e alla storia della navigazione nel Ponente ligure.



A Ventimiglia, la giornata di sabato si apre con una visita guidata lungo la Via Iulia Augusta, da Menton Garavan alla piana di Latte passando per Capo Mortola. L'escursione rappresenta una perfetta occasione per scoprire la storia del territorio intemelio e ammirare le bellezze naturalistiche e architettoniche che contraddistinguono il suo ricco e variegato paesaggio. Appuntamento alle 13.30 nell’atrio della stazione di Ventimiglia già muniti di biglietto. Partenza col treno delle 13.48 con arrivo a Garavan alle 13.58.

Ospedaletti, il rombo dei motori sul ‘piccolo Nürburgring’

Sabato e domenica, Ospedaletti torna a respirare l’atmosfera delle grandi corse con la terza edizione della Rievocazione Storica G.P. Sanremo, sul circuito cittadino che Enzo Ferrari definì ‘il piccolo Nürburgring italiano’. L’evento, organizzato dal Comitato Circuito di Ospedaletti con il patrocinio dell’ASI, vede la partecipazione di auto storiche da Gran Premio, Sport e Barchette, suddivise in cinque batterie. Il programma prevede esposizioni, talk-show, premiazioni e parate, con ospiti illustri come Thierry Boutsen e Luciano Carcheri. Domenica, il circuito si anima dalle 9 alle 17.30 con le prove e le sfilate, culminando nella parata finale.



Triora, cultura e territorio protagonisti

Sabato 27 settembre, Triora ospita il 2° Convegno su Turismo e Sostenibilità dal titolo ‘L’evoluzione dei borghi dell’entroterra: da Villaggi Museo a Villaggi Parlanti’, presso Palazzo Stella, promosso dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e dal Comune di Triora. Tra i partecipanti figurano Regione Liguria, le Università di Genova, Torino e Côte d’Azur, oltre a realtà culturali e artistiche come Teatro Ipotesi, Orchestra Sinfonica di Sanremo, BauBauFilm e il videomaker Davide Avena. Nel pomeriggio, alle 15.30, si terrà la Tavola Rotonda ‘I protagonisti del territorio raccontano’, moderata da Daniela Minetti. Alle 17.30, spazio al teatro con ‘Le Luci del Cielo’ di Pino Petruzzelli, in Piazza Tommaso Reggio, e alle 21, nella Collegiata di Nostra Signora Assunta, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ernesto Colombo, con il clarinetto di Leandro Fanelli. È previsto un servizio navetta gratuito da Sanremo e Taggia.

Il fine settimana del 27 e 28 settembre si preannuncia ricco di molte altre iniziative in tutta la provincia di Imperia, con eventi che spaziano dallo sport giovanile alla musica, dalla letteratura alla tradizione gastronomica, coinvolgendo borghi dell’entroterra e città costiere.



Sport e movimento: dalla pallacanestro alla salute mentale

A Sanremo, sabato alle ore 13.30, prende il via la 41ª edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, torneo di pallacanestro femminile Under 16 con la partecipazione di otto squadre. Le gare si svolgono presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori, e proseguono anche domenica alle ore 13.00, offrendo due giornate di sport e competizione giovanile.

A Imperia, sabato dalle 14.30 alle 18.30, si svolge la Festa dello Sport in Calata Anselmi, con stand, dimostrazioni e la consegna del Passaporto dello Sportivo. Un’occasione per conoscere le associazioni sportive del territorio e partecipare a una giornata all’insegna del movimento. Domenica, sempre nel capoluogo di provincia, si pedala con ‘Imperia in Bicicletta’, una pedalata ludico-sportiva alla scoperta della nuova viabilità ciclabile cittadina, con partenza alle ore 14.00.

A Taggia, sabato e domenica, si gioca la 8ª edizione del Centro Pastore CUP, torneo di pallacanestro organizzato da Olimpia Basket in Piazza Chierotti, dalle 8.00 alle 20.00. Sempre sabato, alle 17.00, parte la prima edizione della ‘10 Km – Rise & Run – Corsa per la Salute Mentale’, con due percorsi: uno competitivo da 10 km e uno non competitivo da 5 km per famiglie e camminatori, con partenza da Vittoria Beach ad Arma di Taggia e arrivo a Sanremo. L’iniziativa, promossa da Gli Amici di Colombo ODV, sostiene progetti dedicati al benessere psicologico e all’inclusione sociale.

A Ventimiglia, domenica dalle 10.00 alle 18.00, si celebra la Festa dello Sport, con attività diffuse in vie e piazze, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali in una giornata dedicata alla partecipazione e alla salute.



Cultura, musica e parole: incontri e concerti

A Imperia, oggi alle 15.00, la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio ospita il convegno ‘Bella Trap: parole, musica, emozioni’, con interventi di Stefano Senardi, Sveva Magaraggia, Federica Bertin, Silvestro Lecce e la moderazione di Roberto Ravera, direttore del Dipartimento di Psicologia ASL 1. L’incontro, organizzato dal Soroptimist Club, esplora il rapporto tra musica, trasgressione e generazioni.

A Bordighera, sabato alle 16.45, presso l’ex Chiesa Anglicana, si presenta il volume ‘La famiglia Rossi di Bordighera tra cosmopolitismo e tragedie del Novecento 1866-1985’ di Salvatore Vento, con interventi di Vincent Torre, Graziano Mamone, Gisella Merello, Marina Rossi e Angela Rossi, coordinati da Roberta Cento Croce. L’evento è a cura dell’Associazione culturale Irene Brin e si conclude con un rinfresco. A San Bartolomeo al Mare, sabato e domenica alle ore 18.00, si festeggia l’Oktobeerfest in Piazza Torre Santa Maria, con musica dal vivo e stand enogastronomici locali. A Cervo, sabato alle 17.00, il Castello dei Clavesana ospita l’incontro con Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025, per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’. Modera Alixia Patri, con intermezzi musicali.

Domenica sera, alle 21.00, a Cipressa, nella Chiesa della Visitazione, si tiene il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Ernesto Colombo, con il clarinetto solista Leandro Fanelli, per la rassegna ‘Musica nelle Chiese’. A Ventimiglia, domenica alle 16.30, il Centro Culturale San Francesco ospita il concerto lirico benefico ‘Tra sacro e profano’, pro restauro di un pianoforte a mezza coda. Si esibisce il Coro Polifonico Città di Ventimiglia, diretto dal M° Valerio Garzo, con accompagnamento musicale del M° Adriana Costa. In programma musiche di Mozart, Verdi, Donizetti, Leoncavallo, Mascagni e Rossini. Ingresso libero.



Borghi e tradizioni: l’entroterra si racconta

A Dolceacqua, sabato alle 22.00, torna il Ghost Tour tra misteri e leggende del borgo dei Doria, con partenza dal Ponte Vecchio e arrivo al castello, accompagnati dai Storyteller Giovanni e Marta. Domenica, alle 16.00, nella Chiesa di San Giorgio, si tiene il concerto d’organo dell’Accademia Ranieri III di Monaco, seguito alle 18.00 dalla presentazione della silloge poetica ‘Pini’ di Valentina Guglielmi, presso Vino & Basilico in via Castello, con dialogo a cura di Paola Maccario e organizzazione dell’Associazione La Tour des Artistes.

A Isolabona, domenica alle 17.00, presso la Biblioteca F. Peitavino, si svolge la conferenza sul Rossese, il Vermentino e altri vini del Ponente con Alessandro Carassale, presidente del Centro internazionale di studi per la storia del vino e della vite, seguita da degustazione. A Camporosso, domenica alle 12.00, si celebra la Festa della Lumaca della Val Nervia, a cura della Pro Loco Gli Amici del Mulino, presso il Palatenda in località Bigauda.

A Triora, domenica dalle 10.00, si tiene la Festa del Fungo, con menù a base di funghi, musica dal vivo con Paolo Golini e Le Pecore Nere, animazione per bambini, trucca bimbi, maschere Disney a cura di Kenzo Show, e bancarelle di artigianato e prodotti tipici.

Dunque un fine settimana che racconta il territorio in tutte le sue sfumature, tra il rombo dei motori, il silenzio delle ville storiche, il sapore dei funghi e il ritmo delle pedalate. Un invito a partecipare, scoprire e condividere.

