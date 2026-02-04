Sanremo, sabato il laboratorio “Le farfalle di carta” in Piazza Capitolo

Prosegue il percorso della Cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna. Dopo il successo del primo incontro dell’anno, dedicato a “Che cos’è la Patafisica” e “Sanremo Patafisica”, curato da Domenico Graglia con la partecipazione di docenti, ricercatori e appassionati provenienti da diverse parti d’Italia, sabato 7 febbraio è in programma il secondo appuntamento.

Dalle ore 16 alle 18.30, in Piazza del Capitolo a Sanremo, il professor Fabio Barricalla presenterà il laboratorio intitolato “Le farfalle di carta”, un workshop che intende esplorare la sperimentazione poetica attraverso la manipolazione e la ricomposizione di testi letterari, ispirandosi all’opera di Vittorio Osvaldo Tommasini, noto come FaRfa, cartopittore e poeta futurista.

Il titolo Le farfalle di carta allude alla delicatezza e alla trasformazione: a partire da materiali letterari preesistenti, estrapolati dalle opere del Nostro, per rielaborarli in nuove composizioni. L’obiettivo è stimolare la creatività dei partecipanti, invitandoli a riflettere sul processo di creazione e ricreazione poetica. Attraverso tecniche di cut-up, collage verbali e remix dei versi futuristi di Farfa, i partecipanti saranno guidati a dare vita a poesie inedite che dialoghino con l’eredità del “Miliardario della Fantasia”.



Il workshop si rivolge a tutti coloro che desiderano esplorare la potenza del linguaggio poetico attraverso il recupero e la reinvenzione di testi storici, sperimentando nuovi orizzonti di senso.

Il secondo Anno della Cattedra di ‘Patafisica, anche grazie alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà poi fino a Giugno, con diversi appuntamenti e non solo a Sanremo; ma anche a Milano e Torino (Val della Torre)



Prossimi Appuntamenti:

Marzo

Sabato 7 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Percorsi minimi alla deriva in Sanremo: dopo un percorso a piedi nel centro storico di Sanremo, verrà organizzata una presentazione (immagini, video, audio, …) dello stesso, con interpretazione personale, successivamente integrata da una seconda rivisitazione del percorso.



Sabato 14 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Marco Maiocchi - Esercizi di stile: a partire da un brevissimo filmato pubblicitario a sfondo umoristico, i partecipanti dovranno scegliere una tecnica (disegno, pittura, scultura, enigmistica, collage, origami, graffiti…) e uno stile (preistorico, infantile, dada, impressionista, pop, …) per restituirne un’interpretazione personale.



Sabato 21 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Freddy Colt - Instrumenta Pataphysicae - Strumenti musicali ibridi, bizzarri, futuribili: cenni a: la Mandolyra, la Chitarrarpa e il Violino-Tromba; inoltre si darà cenno di strumenti bizzarri, rudimentali, e di strumenti progettati e mai realizzati. Piccolo laboratorio per la costruzione di strumenti musicali in estemporanea.



Aprile

Sabato 11 ore 16:00/ 18:30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Aldo Spinelli - Letteratura potenziale: guida alla realizzazione di componimenti poetici e letterari “a restrizione: acrostici, tautogrammi, haiku, ecc



Sabato 18 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 si brinda per il Finissage della mostra “Laval est Pataphysique” con performance artistiche.



Sabato 25 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 Vernissage! Si inaugura la mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.





Maggio

Sabato 9 ore 16:00/ 18:30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Giovanni Ricciardi - Disegno creativo: diversi esperimenti da “crea i puntini e uniscili”, a “il dettato grafico”, a “il disegno aumentato” a “sculture di carta” e altro ancora.



Sabato 23 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Luisa Repola - Musica potenziale: realizzazione di esecuzioni musicali con strumenti anomali e con restrizioni. Adatto anche a chi non è competente di musica.



Sabato 30 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una “giraffa” amica.





Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28

Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica di Accademia della Pigna



È prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale di testimonianza delle attività scolte

Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it oppure è possibile presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poterVi partecipare.

Nota. Il programma è suscettibile di cambiamenti: gli iscritti saranno tempestivamente avvisati di ogni variazione.