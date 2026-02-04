Ventimiglia, al Chiostro di Sant’Agostino il documentario shock “Doctors Under Attack”: il dramma dei medici a Gaza

Un atto d’accusa che scuote le coscienze e rompe il muro del silenzio sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Sabato 7 febbraio, alle ore 17.30, la sala polivalente del Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia ospiterà la proiezione di “Doctors Under Attack”, documentario-inchiesta sugli attacchi sistematici alle strutture sanitarie durante il conflitto.

L'iniziativa, promossa dal Collettivo Spazio Solidale Ventimiglia in collaborazione con l'associazione Sumud, non vuole essere un semplice appuntamento culturale, ma una vera e propria "scelta di campo". Il film documenta attraverso un’indagine forense i numeri di quella che gli organizzatori definiscono una strategia deliberata: 94 ospedali distrutti e oltre 1.700 operatori sanitari rimasti uccisi dal 7 ottobre 2023.

"A Gaza non si stanno solo bombardando case, si sta cancellando il diritto stesso alla cura" spiegano i promotori dell'evento. "Colpire un ospedale o un medico non è un errore, ma un messaggio: nessuno deve sopravvivere".

Ad arricchire il pomeriggio saranno le testimonianze della rete Sanitari per Gaza e di Tanta Salute a Tutti/e di Milano, realtà composte da professionisti della salute che hanno scelto di stare "dalla parte della vita" e di denunciare quella che definiscono la complicità della politica internazionale.

L'evento, a ingresso libero, rappresenta un'occasione per la cittadinanza intemelia di confrontarsi con i dati della crisi e con i racconti di chi opera sul campo.