Le fortificazioni del vallo alpino, incontro con Davide Bagnaschino al Cai di Bordighera (Foto)

Le fortificazioni del vallo alpino saranno il tema al centro dell'incontro che verrà proposto venerdì 13 febbraio alle 21 presso la sede del Cai Bordighera.

Sarà Davide Bagnaschino a far scoprire ai presenti le varie fortificazioni presenti sul territorio costruite a difesa del confine italo-francese nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Tra il colle di Tenda e il confine con l’Italia sono state, infatti edificate poco meno di 130 opere dal 1931 al 1942. La fine della guerra e l’annessione di Tenda e La Brigue alla Francia nel 1947 resero obsoleto l’interesse geostrategico di queste fortificazioni, che ora, alcune, si trovano nel territorio francese.

L'evento, organizzato da Laura Rebaudo, è a ingresso libero. "Abbiamo un patrimonio storico inestimabile sul nostro territorio e siamo lieti di farlo conoscere" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo nella sede del Cai in corso Europa 40".